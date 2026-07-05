El Ciruja, el nuevo restaurante de Zaragoza que fusiona lo mejor de la cocina argentina e italiana: “Esto es lo que se comía en casa"

Nadia y Hernán Delli Carpini son dos hermanos mellizos procedentes de Lanús, Buenos Aires, con raíces italoargentinas: padre italiano y madre argentina. Su historia es tan particular como el restaurante que hoy regentan. Vivieron durante años en Italia, en Venafro, un pequeño pueblo situado a 80 kilómetros de Nápoles, siendo el motivo de su llegada la carta que recibió Hernán para acudir al servicio militar obligatorio al país transalpino. Tras su etapa en Italia, una visita casual de este a Zaragoza lo cambió todo. Ambos quedaron prendados de la ciudad y decidieron instalarse en la capital aragonesa.

A día de hoy, suman dos décadas residiendo en ciudad, la que consideran el "lugar perfecto" para ellos. Aunque no es su primer negocio hostelero, El Ciruja es uno de los proyectos que más ilusión les despierta. Les conecta con su infancia, con los sabores de casa y con la nostalgia que comparten tantos argentinos que viven en España. La apertura del restaurante argentino, ubicado en la calle Santa Teresa de Jesús, 2, en el barrio Universidad, se produjo el pasado jueves. La acogida ha sido muy cálida: tanto en comidas como en cenas suelen llenar el interior y la terraza. Además, en redes sociales, ya superan los mil seguidores, un indicio de la curiosidad que ha despertado este proyecto.

De Lanús a Zaragoza: El Ciruja abre sus puertas para reconectar con una fusión de gastronomía italiana y argentina. / Pablo Ibáñez

Gastronomía argentina elaborada artesanalmente

El objetivo de El Ciruja es llegar al máximo público posible, tanto a zaragozanos como a compatriotas argentinos que quieran acercarse a este país o no quieran olvidar de dónde vienen. Por ello, la memoria y la nostalgia juegan un papel esencial. “Queremos que se les ilumine la cara cuando les sacamos un pastel de papas o una empanada cortada a cuchillo”, explican. Para ellos, la diferencia entre hacer estas recetas en casa y probarlas en su restaurante es muy grande. En este establecimiento, prima la calidad, el sabor, la textura y la elaboración artesanal.

De Lanús a Zaragoza: El Ciruja abre sus puertas para reconectar con una fusión de gastronomía italiana y argentina. / Pablo Ibáñez

En un mundo donde todo va deprisa, la comida casera, la tradición y el recuerdo son la filosofía del restaurante. Su intención es que cada cliente, pueda sentir que vuelve a su hogar. “Esto es lo que comía en casa y me ha hecho volver a ser niño", señala Hernán. La plantilla la forman ellos dos, tanto en cocina como en sala, junto a tres trabajadores más. Su propuesta culinaria combina lo mejor de la gastronomía italiana con la argentina, una fusión originada por la inmigración italiana hacia Argentina.

Gran variedad de platos típicos del país

En su carta destacan las pizzas argentinas, al molde, con masa alta y abundante queso; las milanesas a la napolitana, la carne cortada a cuchilloy postres tradicionales como el panqueque con dulce de leche, la pastafrola de membrillo , la torta de ricota o la chocotorta. También ofrecen lengua a la vinagreta, un plato muy habitual en Argentina.

De Lanús a Zaragoza: El Ciruja abre sus puertas para reconectar con una fusión de gastronomía italiana y argentina. / Pablo Ibáñez

El nombre del restaurante, El Ciruja, surgió en una conversación con un amigo. El término tiene dos connotaciones: una negativa, que alude a una persona de la calle, y otra positiva, que hace referencia al cirujeo, entendido como el acto de reciclar lo auténtico, lo emocional, lo que uno tenía cuando era feliz alrededor de la mesa. Su eslogan, 'Reciclar la nostalgia' surge en torno a esa idea tan verbalizada en el país latinoamericano.

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El Ciruja aspira a ser un punto de encuentro para muchos argentinos y zaragozanos: un lugar cercano, familiar y emocional, donde comer bien, compartir mesa con la familia y disfrutar de sabores que transportan nostalgia.