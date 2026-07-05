El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': "Son únicos y la gente tiene muchas ganas"
Este municipio de casi 800 habitantes también está de celebración este 7 de julio, aunque en mucha menor escala que los de Pamplona
¡7 de julio: San Fermín! Ya se cuentan los días por muy pocos para que Pamplona estalle en júbilo y celebre las fiestas de su patrón. A escala nacional son de las más famosas y visitadas, tanto por turistas que buscan vivir esa experiencia una vez en su vida, como por los valientes que se aventurarán a correr los encierros y a saltar al ruedo. Pues bien, Aragón no se ha querido quedar atrás y tiene sus propios 'Sanfermines' en la mismísima provincia de Zaragoza.
Y no es que sea una tradición reciente o llevada por la moda, sino que lleva 40 años llevándose a cabo como una festividad local más. Se trata de Boquiñeni, un pequeño pueblo de casi 800 habitantes en la Ribera Alta de Ebro a unos 40 minutos de la capital aragonesa y a menos de un cuarto de hora de Tauste.
Esta tradición comenzó cuando varios niños de 10-12 años, en la semana de las fiestas de San Fermín, tras ver el encierro por televisión dijeron "¿por qué no?" ,y replicaron esta práctica en las calles del municipio zaragozano. Con sus bicicletas y unos cuernos simularon la figura del toro y el resto hacía de recortadores o corredores, lo demás es historia. "Lo hicieron esa vez y lo fueron repitiendo cada año hasta llegar a esto. Ahora ellos tienen 50 años y sus hijos disfrutan de esto", relata Raquel Coscolla, alcaldesa boquiñenera.
Destaca que es una celebración organizada para el "disfrute y la ilusión de los niños", que conforme crecen no se quieren perder estos días de alegría en su pueblo. "Se ha convertido en un evento comarcal. Vienen niños y niñas de los alrededores, como de Luceni, Pedrola, Pradilla, también alguno de Tauste... La gente espera estos Sanfermines siempre con muchas ganas", explica la edil.
"Es un evento único en nuestra zona y es importante ir conservándolo con el paso del tiempo. Ya son varias generaciones las que lo han vivido, siempre triunfa", detalla.
"Una celebración única"
La atracción principal de estas fiestas alternativas a las mundialmente conocidas en la comunidad autónoma vecina es, lógicamente, el encierro, que si nació como un acto de improvisación con una bici y un par de cuernos, ahora ha subido considerablemente el nivel. "No son con toros de verdad, son con las típicas carretas para los más pequeños. Ellos se ponen a jugar en mitad de la plaza mientras los mayores estamos sentados en un banco alrededor de tertulia y viendo como se divierten", recalca Coscolla.
Además del elemento 'taurino', la banda de Boquiñeni interpreta los típicos cánticos de San Fermín que miles de personas viven en Pamplona durante estos días tan especiales, con el fin de ambientar del todo las calles del pueblo al unísono y con gaitas poniendo una melodía de fondo.
Los recorridos son cortos, de una hora aproximadamente, y se llevan a cabo a altas horas de la tarde o ya por la noche. Estos "toros simulados" dan entretenimiento a los más pequeños, mientras que los mayores observan con ternura y al tanto del 'encierro' mientras se toman un picoteo.
La Comisión de Fiestas, al igual que muchos vecinos, ayudan con la logística de estas fiestas alternativas y que duran exactamente lo mismo que los Sanfermines navarros, en este 2026, del 7 al 14 de julio. Siendo su 40º aniversario, la alcaldesa de Boquiñeni admite que se "quiere hacer algo más especial este año", aunque no hay nada asegurado. Lo que sí que hay, insiste, es "mucha iilusión y ganas" porque suelten los primeros toros en Pamplona y dar el pistoletazo de salida en sus cortas calles.
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