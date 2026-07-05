Las obras de La Romareda, en tres fechas clave

El próximo 8 de julio se cumplen dos años desde que se iniciaron las obras de La Romareda, un periodo marcado por unos derribos que suscitaron la nostalgia de los zaragozanos, la ilusión por el estadio que llegará y la decepción por haber visto caer hasta la 1º RFEF al equipo blanquillo. Estas son tres fechas clave del proceso:

8 de junio de 2024. Después de 20 años de debates en el Ayuntamiento de Zaragoza, tres proyectos fallidos y con La Romareda a punto de cumplir 67 años, comenzaban las obras para demoler el viejo edificio y levantar un nuevo coliseo zaragocista. La cosa va de ‘ochos’, puesto que fue un 8 de septiembre, pero de 1957, cuando se inauguró la vieja Romareda. Y también un 8, el 8 de noviembre de 2022, cuando Azcón anunció que se ponía en marcha la operación Romareda después de meses de discusiones y especulaciones.

13 de diciembre de 2024. La sociedad Nueva Romareda adjudica las obras de la segunda y definitiva fase de construcción del estadio. Durante los meses anteriores se procedió al derribo de la Gerencia de Urbanismo y del edificio del Cubo, así como del Gol Sur, una grada sin la que jugó el Zaragoza durante toda la temporada. El contrato entonces adjudicado incluye el derribo del resto del estadio y la construcción del nuevo campo de fútbol por 124,5 millones de euros. Las obras se retomaron a gran escala el verano, al terminar la temporada.

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23 de agosto de 2025. En la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, el Real Zaragoza estrenó su nueva casa, el Ibercaja Estadio, un campo de fútbol modular que se levantó a principios del año pasado en apenas 4 meses. Su montaje es la clave para acortar los plazos de construcción de una Romareda que, desde hace un año, es una obra que no convive con el fútbol hasta que se termine en agosto de 2027.