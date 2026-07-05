Rafael Bachiller, el astrónomo que preside la comisión del trío de eclipses: "Hay descubrimientos sobre el universo a diario, pero quedan grandes enigmas"

Director del Observatorio Astronómico Nacional, Bachiller es astrónomo y especialista en formación estelar y nebulosas planetarias, temas sobre los que ha publicado más 300 artículos científicos. Esta semana impartió una charla en la Universidad de Zaragoza. Preside la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses 2026-2027-2028. Ha formado parte de los comités científicos internacionales más importantes de su especialidad y ha cooperado en el desarrollo de los mayores observatorios astronómicos instalados en tierra. Tiene gran experiencia en cuestiones de evaluación y estrategia científica. Además de su faceta de investigador, Bachiller es reconocido como divulgador científico.

Se habla mucho del eclipse que podremos disfrutar el próximo 12 de agosto en España, pero ¿cuál es la importancia de este hecho desde el punto de vista histórico? ¿Por qué tanto entusiasmo con esta fecha?

La península Ibérica no veía un eclipse total de Sol desde 1912, y entonces solo fue visible desde una pequeña franja del norte del país. El del 12 de agosto de 2026 cruzará la Península de oeste a este y España será el mejor lugar del mundo para verlo. Será el primero de un extraordinario trío de eclipses que continuará con un segundo eclipse total en 2027 y un anular en 2028. Es una oportunidad irrepetible para toda una generación y un acontecimiento científico, cultural y social de primer orden que podrá disfrutarse muy bien desde gran parte de Aragón.

Ya lo ha dicho usted. El del próximo agosto no será el único eclipse que podamos disfrutar en los años siguientes. Habrá también en 2027 y 2028. ¿Desde dónde y cuándo se podrán disfrutar estos otros eclipses?

El 2 de agosto de 2027 un nuevo eclipse total recorrerá el sur de la Península, siendo especialmente favorable en Andalucía, Ceuta y Melilla. El 26 de enero de 2028 llegará un eclipse anular, visible desde buena parte de España. Nos encontramos pues ante una circunstancia excepcional: en apenas tres años nuestro país disfrutará de dos eclipses totales y uno anular, algo muy poco frecuente en cualquier lugar del mundo.

El eclipse es un reto desde el punto de vista de la logística, los establecimientos turísticos e incluso para los servicios de Protección Civil debido al gran número de personas que se van a desplazar para poder verlo pero, ¿cuáles son los retos para la astronomía ante un hecho como el que se aproxima?

Hoy muchos estudios científicos del Sol se realizan con telescopios terrestres o espaciales que van equipados con unos dispositivos (denominados coronógrafos) que permiten crear eclipses solares totales artificiales a la demanda del astrónomo. Pero un eclipse total natural sigue siendo una ocasión única para observar la corona solar más próxima al Sol, probar nuevos instrumentos y realizar campañas coordinadas. Además, constituye una oportunidad extraordinaria para acercar la ciencia a millones de personas y despertar vocaciones científicas.

Cabe la posibilidad de que no pueda verse si el tiempo no acompaña. ¿Será un 'chasco'?

Los eclipses siempre implican un cierto grado de incertidumbre. Nadie puede garantizar un cielo despejado, pero agosto suele ofrecer condiciones meteorológicas favorables en gran parte de España, y concretamente en Aragón. Pero conviene planificar con cierta flexibilidad y seguir las previsiones de la Aemet hasta el último momento. Incluso si un observador no tiene suerte, el acontecimiento podrá seguirse desde otros lugares y dejará una experiencia colectiva inolvidable.

Desde el punto de vista científico, ¿qué se puede aprender durante los 100 segundos que dura el eclipse que no podremos aprender cuando acabe?

Durante la totalidad, la Luna actúa como un disco que oculta completamente la fotosfera y permite estudiar la tenue corona solar con un detalle imposible en condiciones normales. Se investigan la estructura del campo magnético, el origen del viento solar y fenómenos dinámicos que ayudan a comprender cómo nuestra estrella influye sobre el entorno espacial de la Tierra.

Usted ha formado parte de los comités científicos internacionales más importantes en el campo de la astronomía. ¿Cuál es el gran descubrimiento pendiente en su campo?

Vivimos una época apasionante, una auténtica edad de oro de la astronomía. Hay descubrimientos sobre el universo casi a diario. Pero aún nos quedan grandes enigmas por resolver. Por ejemplo: necesitamos comprender la naturaleza de la materia y la energía oscuras, descubrir si existe vida fuera de la Tierra y entender mejor cómo se forman los planetas, las estrellas y las galaxias. No obstante, la astronomía está avanzando a un ritmo extraordinario y es muy probable que en las próximas décadas lleguen descubrimientos que hoy ni siquiera imaginamos.

¿Por qué existe tanta fascinación entre los humanos por el cielo y sus fenómenos?

Porque el cielo nos recuerda que formamos parte de un universo inmenso, muy antiguo y repleto de prodigios. Los eclipses, las auroras o las lluvias de estrellas despiertan emociones que han trascendido civilizaciones y épocas históricas. Contemplar el cielo ha sido siempre una fuente de inspiración, una invitación a filosofar y ha dado lugar a innumerables preguntas sobre nuestro origen y nuestro destino. Contemplar el cielo desata inmediatamente nuestra curiosidad y la ciencia nace precisamente de la curiosidad por comprender lo que observamos.

Usted también es divulgador. ¿Cómo valora el conocimiento general de los españoles en materia científica?

Ha mejorado mucho en los últimos años y existe un interés creciente por la ciencia. Y tenemos en España unos divulgadores magníficos, tanto entre los investigadores como entre los periodistas científicos. Sin embargo, todavía necesitamos reforzar la educación científica y el pensamiento crítico. Una sociedad bien informada toma mejores decisiones y está mejor preparada para afrontar retos como el cambio climático, la transición energética o los avances tecnológicos. De ahí nace mi compromiso con la divulgación y mi empeño de que el conocimiento general de los españoles en materia científica siga aumentando cada día.

No sé cómo vive un astrónomo como usted el auge de la astrología y algunas creencias populares como el horóscopo.

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La astrología forma parte de la historia de la cultura y comprendo que a algunos les pueda resultar interesante desde un punto de vista antropológico. Pero la astrología no es una ciencia, no sigue el método científico, sus predicciones -como las del horóscopo- carecen de demostración empírica. La astronomía se basa en observaciones, medidas y teorías que se ponen continuamente a prueba. La ciencia realiza verificaciones hasta la extenuación, y tiene una parte predictiva: anunciamos estos eclipses públicamente con la seguridad de que sucederán, ya verán cómo sucederán siguiendo exactamente nuestras predicciones. Para distinguir entre pseudociencia y ciencia, para diferenciar entre creencias y certezas, precisamente para eso es importante fomentar el pensamiento crítico: la ciencia no pide creer, sino comprobar.