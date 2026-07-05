Zaragoza avanza en su plan especial de "iluminación monumental" de otros cuatro edificios públicos patrimoniales

El Ayuntamiento de Zaragoza prosigue con su Plan Especial de Iluminación Monumental que ya suma siete edificios municipales, que han realzado sus elementos arquitectónicos y patrimoniales. Se comenzó con el antiguo Convento de San Agustín, la fachada de la calle de San Jorge del Museo del Teatro Romano, y la fachada auxiliar del Teatro Principal; ahora, se ha proseguido con el Torreón Fortea, el interior del Teatro Romano, el Museo de Pablo Gargallo y la Casa de los Morlanes; y en próximas semanas se iniciará el proceso en el entorno del Torreón de La Zuda y las murallas romanas, así como en la fachada del Colegio de San Agustín, en la calle de Predicadores.

Así lo ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha especificado las condiciones de los últimos cuatro espacios sometidos a esta renovación de su iluminación ornamental. Zaragoza busca, con este Plan Especial de Iluminación Monumental, "poner en valor y realzar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la ciudad", ha informado la regidora, quien ha detallado que la inversión ya alcanza los 500.000 euros con la suma de los distintos proyectos.

"La renovación de la iluminación monumental en Zaragoza representa un paso trascendental en la forma en que la ciudad experimenta y proyecta su vasto legado arquitectónico", ha ahondado Natalia Chueca. "Más allá de una simple mejora estética, esta iniciativa logra una perfecta simbiosis entre el rigor histórico y la vanguardia tecnológica, permitiendo que edificios tan emblemáticos como el Torreón Fortea, el Museo Pablo Gargallo, el Teatro Romano y la Casa de los Morlanes revelen, bajo el manto de la noche, matices y detalles constructivos que pasaban desapercibidos. La luz se convierte así en un elemento narrativo, un hilo conductor que revaloriza el patrimonio, refuerza la identidad cultural de Zaragoza y enriquece la experiencia urbana tanto para sus ciudadanos como para los visitantes", ha valorado Natalia Chueca.

Asimismo, "este Plan Especial subraya un firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, ejes fundamentales de las ciudades del futuro", ha añadido la alcaldesa. Al integrar tecnología LED de alta eficiencia y sistemas de gestión inteligente, se consigue "una drástica reducción del consumo energético y de la huella de carbono, minimizando al mismo tiempo la contaminación lumínica", ha afirmado. Esta visión integral demuestra que la preservación de nuestro patrimonio puede ir de la mano con la innovación y el respeto por el entorno, "consolidando a Zaragoza como un modelo de equilibrio entre la conservación de su historia y el avance hacia un desarrollo urbano verdaderamente sostenible".

Cuatro incorporaciones

De esta forma, la intervención en el Torreón Fortea se ha diseñado con el fin de poner en valor la dualidad compositiva que presenta su volumen horizontal y el torreón vertical adyacente, guiando la mirada de los observadores de forma ascendente y potenciando la percepción de su arquitectura durante la noche. Para lograr este efecto, en los balcones de la parte baja se han instalado luminarias lineales con ópticas especializadas "wall grazing flood" y "medium" que proporcionan una iluminación frontal controlada.

Este tratamiento lumínico permite destacar tanto los ventanales como la textura de la fachada de manera homogénea, aportando presencia y robustez a la base del conjunto. En los niveles superiores, por el contrario, se han utilizado luminarias compactas con efecto de "hoja de luz" de 180º que resaltan los dinteles interiores de las ventanas. Esta cuidada solución genera un ritmo de luz contenido que delimita visualmente las zonas altas, aportando elegancia y evitando así una saturación lumínica excesiva.

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En la misma plaza, se ha actuado también en la fachada del museo de Pablo Gargallo, para cuya nueva iluminación arquitectural se han utilizado también luminarias de tecnología LED. Esta tecnología resulta idónea por su bajo consumo, excelente reproducción cromática, posibilidad de gestión inteligente, larga vida útil y muy bajo nivel de mantenimiento. Las ópticas escogidas para este emblemático espacio permiten no solo una correcta visión de la fachada, sino que también otorgan un mayor confort visual para el usuario.