Zaragoza, a punto de entrar en la segunda ola de calor del verano: días tórridos y noches tropicales
La capital aragonesa afronta desde este lunes un nuevo episodio de calor extremo que ha servido ya para activar el plan municipal de emergencias
Zaragoza vuelve a mirar al termómetro. La segunda ola de calor del verano dejará desde este lunes un episodio de temperaturas extremas en la capital aragonesa. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas podrán escalar hasta los 42 grados el lunes y los 43 el martes. Y lo peor casi es que el calor no dará tregua por la noche: las mínimas se moverán entre los 22 y los 24 grados en el arranque de la semana y llegarán hasta los 25 a partir del martes, lo que anticipa noches tropicales y dificultades para descansar.
El episodio llega después de un domingo ya muy caluroso, con temperaturas que alcanzaerán los 40 grados, pero que van a ir a más. La Aemet sitúa el lunes 6 de julio como una de las jornadas más adversas del periodo, con ascensos térmicos que afectarán también al valle del Ebro y todo el nordeste de la península. En estas zonas, la agencia prevé valores de 39 a 41 grados y la posibilidad de superar los 42 en puntos de los valles fluviales. Ante estas circunstancias, el organismo estatal ha activado un aviso especial por ola de calor.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Zaragoza activará desde las 00.01 horas del lunes la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor. La previsión inicial es mantenerla hasta el miércoles, aunque su duración podrá modificarse en función de la evolución de las temperaturas. Es la segunda vez este verano que la ciudad pone en marcha este protocolo, tras el episodio registrado a mediados de junio.
Piscinas con precios reducidos
La activación del plan conlleva medidas ya aplicadas también en veranos anteriores. Las entradas a las piscinas municipales tendrán precio reducido de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores y pensionistas. El objetivo es facilitar el acceso a espacios de refresco durante las horas de mayor riesgo.
Además, según recuerda el ayuntamiento, la ciudad mantiene operativa una red de más de 60 refugios climáticos repartidos por los barrios de la ciudad. Son los centros de convivencia de mayores, centros cívicos, bibliotecas municipales y otros equipamientos públicos que podrán utilizarse durante su horario habitual como espacios para resguardarse del calor al tener aire acondicionado. A ellos se suman las fuentes, los puntos de agua fresca y otros elementos desplegados en distintos puntos de la capital, como los remojachicos que se han estrenado este año.
Asimismo, los servicios sociales reforzarán también el seguimiento de las personas mayores más vulnerables, especialmente aquellas usuarias de ayuda a domicilio o teleasistencia. Protección Civil, por su parte, intensificará la vigilancia en parques y espacios abiertos para informar a la ciudadanía y atender posibles incidencias.
El calor extremo no será exclusivo de Zaragoza. El conjunto del valle del Ebro afrontará un episodio especialmente duro, con temperaturas por encima de los 40 grados en amplias zonas y noches muy cálidas que aumentan el riesgo para la salud. Según los cálculos oficiales, el pasado mes de junio murieron en España unas 1.000 personas a causa de las altas temperaturas.
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