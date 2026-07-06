La Aemet activa el aviso rojo por calor en Zaragoza y otros 60 municipios este próximo martes: temperaturas de hasta 43 grados

La recién estrenada segunda ola de calor del verano traerá a Aragón este próximo martes el máximo nivel de alerta contemplado por el sistema Meteoalerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será durante esa próxima jornada cuando se espera en la comunidad el momento álgido de este episodio, que afectará especialmente con valores extremos a Zaragoza y a los 60 municipios ubicados en la ribera del Ebro, donde la Aemet prevé que se alcancen temperaturas de hasta 43 grados.

Precisamente, este pasado domingo tanto Caspe como Quinto registraron dos de las temperaturas más altas de la comunidad con 39'8 y 39'2 grados respectivamente, quedándose a escasas décimas de alcanzar la barrera de los 40 grados. El aviso rojo mañana martes estará activo entre las 13 y las 20 horas y se espera que el pico de calor se alcance durante las horas centrales de la tarde.

Para este lunes, el mapa de avisos de Aemet tiñe de naranja -segundo peldaño de alerta- tres cuartas partes de Aragón por las altas temperaturas y solo Albarracín, Gúdar y Maestrazgo lo ven reducido a amarillo -entre 36 y 37 grados-. De nuevo, se espera que los municipios del valle del Ebro sean los que establezcan el techo térmico del día, con picos de 41 grados que, según avisa Aemet, localmente podrían incluso algo más altos.

Un hombre se protege del calor con una toalla / Miguel Ángel Gracia

La Aemet ha establecido la duración de la ola de calor hasta "al menos" el miércoles día 8, aunque en el caso de Aragón, como en amplias zonas del resto de España, las temperaturas continuarán siendo extremadamente altas durante varios días más y no se espera que afloje, y sin dar un respiro demasiado consistente, hasta el domingo.

Riesgo para la salud

El calor extremo que se está registrando durante estos días y que tardará varios días en remitir tiene una consecuencia directa que afecta a la salud de las personas, especialmente entre la población más vulnerable, donde están incluidos los mayores de 65 años, los niños pequeños de 0 a 4 años, las personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales crónicas, las mujeres embarazadas y las personas con bajos recursos.

Desde el inicio del verano, el 21 de junio, han fallecido en Aragón 48 personas por las altas temperaturas

Bajo esa premisa, el Ministerio de Sanidad elabora su particular mapa de riesgo en base a la diferencia entre la temperatura máxima la temperatura umbral de cada zona durante tres días consecutivos. En este caso, las provincias de Zaragoza y Huesca se encuentra en riesgo rojo, el más alto, este lunes y se mantendrá este próximo martes. El peligro en Teruel está catalogado, según el ministerio, como bajo.

Un termómetro de Zaragoza marcando 41 grados / Rubén Ruiz

Aragón ha registrado 48 muertes atribuibles a las altas temperaturas desde el inicio del verano, el pasado 21 de junio, según constan en los últimos registros del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) de Sanidad. Los días con mayor mortalidad fueron los días 25 y 26 de junio, con 7 decesos en cada jornada, días en los que no podía hablar estrictamente de ola de calor, pero que en el caso de la comunidad, y concretamente en algunas zonas como el valle del Ebro, continuaron registrando temperaturas disparadas.

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El pasado verano, que fue el más caluroso jamás registrado en España hasta la fecha, se registraron 125 fallecimientos por las altas temperaturas, de los cuales 34 se habían producido a estas alturas del mes de julio.