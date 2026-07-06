Se cumplen tres años de la histórica tormenta que inundó Zaragoza: el día en que el Barranco de la Muerte puso en jaque a la ciudad

El 6 de julio de 2023 quedó grabado en la memoria de miles de zaragozanos. Una violenta tormenta de agua y granizo, alimentada por varias supercélulas, descargó sobre la provincia y provocó una de las inundaciones más graves que se recuerdan en la capital aragonesa. Parque Venecia, la Z-30, Cuarte de Huerva o el barrio de Delicias fueron algunos de los puntos más castigados por una tromba de agua que dejó dramáticos rescates, importantes daños materiales y abrió un intenso debate sobre la adaptación de las ciudades a los fenómenos meteorológicos extremos.

La tormenta comenzó a descargar sobre las 18.00 horas. En apenas media hora cayeron más de 54 litros por metro cuadrado en Zaragoza, mientras que en solo diez minutos se registraron 19,6 litros por metro cuadrado, una intensidad considerada torrencial por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al agua se sumó una intensa granizada que cubrió las calles de hojas y ramas, que terminaron obstruyendo numerosos sumideros, un hecho que agravó unas inundaciones que en cuestión de minutos anegaron decenas de calles y pasos inferiores. Durante cerca de dos horas, Zaragoza quedó prácticamente paralizada.

EN IMÁGENES | Así se ha despertado Parque Venecia tras el caos de la tormenta / Andreea Vornicu

El Barranco de la Muerte dejó las imágenes más dramáticas

Las escenas más impactantes se vivieron en el entorno de Parque Venecia, junto a la Z-30, donde el conocido Barranco de la Muerte volvió a desbordarse.

La riada alcanzó casi dos metros de altura en algunos puntos y sorprendió a numerosos conductores volviendo a sus casas o de compras al centro comercial. Los Bomberos de Zaragoza tuvieron que rescatar a una decena de personas atrapadas sobre el techo de sus vehículos o, en casos incluso peores, a otras que permanecían agarradas a la vegetación para no ser arrastradas por la corriente.

Uno de los vídeos grabados por los ciudadanos mostraba la angustia de una joven que permanecía sola sobre el techo de su coche mientras el agua seguía creciendo alrededor del vehículo.

Pasadas las 20.00 horas, los servicios de emergencia dieron por controlada la situación. Ocho personas fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para ser evaluadas, aunque ninguna sufrió heridas que hicieran temer por su vida.

Así están las empresas de La Cartuja tras la tormenta / Miguel Ángel Gracia

Coches flotando y calles convertidas en ríos

Pero las inundaciones no se limitaron a Parque Venecia. Los Bomberos también realizaron rescates en el entorno de Los Enlaces, mientras que en la avenida de Navarra, frente a la estación Zaragoza-Delicias, el agua llegó a cubrir completamente las ruedas de los vehículos. La fuerza de la corriente desplazaba coches como si fueran de juguete y arrastraba contenedores convertidos en 'icebergs'.

Los daños se extendieron por buena parte de la ciudad. Calles como Galán Bergua, la avenida de Madrid, el paseo Renovales, Ruiseñores, Salvador Allende, San Juan de la Peña o el paseo Echegaray registraron importantes inundaciones. La tormenta obligó además a suspender temporalmente el servicio del tranvía de Zaragoza y provocó interrupciones en las conexiones ferroviarias con otras ciudades.

Otro de los puntos devastados por las precipitaciones torrenciales fue la Feria de Zaragoza. La lluvia golpeó con fuerza a esta institución en la autorvía A2 y obligando a suspender o posponer diversos eventos y citas como la Feria General de Muestras de las Fiestas del Pilar, debido a los graves daños estructurales ocasionados por la tormenta en el recinto ferial.

La Feria de Muestras de Zaragoza, completamente anegada por la tormenta / Servicio Especial

Millones de euros en daños

Además de los rescates, la tormenta dejó cuantiosos daños en viviendas, garajes, empresas e infraestructuras públicas. Uno de los edificios más afectados fue el colegio María Zambrano, situado en Parque Venecia. El centro, inaugurado menos de un año antes, quedó completamente anegado tras el desbordamiento del Barranco de la Muerte. El agua y el lodo destruyeron buena parte de sus instalaciones.

SERVICIO ESPECIAL

Muy cerca, el supermercado Lidl de la avenida de la Policía Local también sufrió graves daños por las inundaciones. La cadena invirtió tres millones de euros en su reconstrucción antes de reabrir sus puertas el 19 de abril de 2024.

Fuera de Zaragoza, los polígonos de Cuarte de Huerva y La Cartuja Baja fueron otras de las zonas más castigadas, donde la riada provocó daños multimillonarios en viviendas, infraestructuras, comercios y empresas. La magnitud de los desperfectos llevó a la declaración, junto a Parque Venecia, de 'zona catastrófica' para facilitar el acceso a ayudas.

Así está el Lidl de Puerto Venecia cuatro meses después de la tormenta que obligó a cerrarlo / Ángel de Castro

Las obras para evitar otra catástrofe

La histórica riada del 6 de julio de 2023 marcó un antes y un después en la planificación hidráulica de Zaragoza. Entre las actuaciones realizadas destaca la construcción del canal perimetral del Barranco de la Muerte, una infraestructura muy demandada por los vecinos de Parque Venecia para reducir el riesgo de nuevos desbordamientos.

Además, continúa los planes para la construcción de un nuevo tanque de tormentas junto al cementerio de Torrero, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza con el apoyo de Amazon Web Services (AWS), que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante estos episodios climáticos extremos.

Fenómenos cada vez más frecuentes

Tres años después, aquella tormenta sigue grabada en la memoria y en la retina de todos los zaragozanos, pero no ha sido un episodio aislado. En junio de 2025, otra intensa tormenta de agua y granizo provocó el desbordamiento de varios cauces en la comarca del Campo de Belchite con afecciones en varios municipios como Almonacid de la Cuba, Herrera o Villar. La localidad más afectada fue Azuara, donde hubo rescates de personas y graves daños en el parque municipal, el consultorio médico y el polideportivo.

En imágenes | Así bajaba el Aguasvivas por la presa romana de Almonacid de la Cuba /

Meses después, el 28 de septiembre de 2025, una nueva tromba de agua volvió a poner el foco sobre Cuarte de Huerva, aunque también afectó a distintos barrios de Zaragoza como Parque Goya, Actur y el entorno del hospital Royo Villanova. Las calles de la localidad zaragozana volvieron a convertirse en ríos y numerosos garajes quedaron completamente inundados.

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Tras aquel episodio, el Ayuntamiento de Cuarte reforzó su plan de prevención con barreras móviles, restricciones de aparcamiento en zonas inundables y nuevas infraestructuras para minimizar el impacto de futuras tormentas.