Lola Ranera (PSOE) pide una junta de portavoces extraordinaria para que Natalia Chueca explique las implicaciones de la quiebra del spa

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este lunes que ha solicitado la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria con la presencia de la alcaldesa para que Natalia Chueca explique por qué la jueza está investigando el acuerdo de Gobierno que, según argumenta la empresa que gestionaba el spa de Ranillas, pudo provocar su quiebra.

El asunto del cierre del spa de Ranillas ha vuelto esta semana a la agenda política y mediática en Aragón después de que este periódico publicara que los principales representantes de la comunidad, Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarra, van a ser llamados para que puedan explicar en el juzgado, si así lo estiman, los detalles de aquel acuerdo de Gobierno que aprobaron los miembros del equipo del PP y Cs al frente de la ciudad en 2022. La empresa Cublan asegura que aquella decisión propició su liquidación, mientras que los populares, según defendió este domingo la portavoz adjunta en las Cortes, Elena Allué, aseguran que lo que hicieron fue defender el interés general y el del ayuntamiento frente a una compañía que está buscando a través de la vía judicial quién paga "su pufo".

Esto no quita, ha defendido Ranera este lunes, que la alcaldesa tenga que explicar al resto de grupos qué es lo que hay en juego. "Nuestra primera sorpresa es que en 48 horas ninguno de los responsables haya dicho ni mu. El PSOE va a exigir máxima transparencia y que no hablen nos genera dudas. Existe la posibilidad de que el ayuntamiento tenga que asumir una deuda millonaria, por lo que queremos que nos den explicaciones", ha dicho Ranera.

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La socialista ha recordado además que la jueza "ha puesto el foco" en el acuerdo firmado por el equipo de PP y Cs y no en la denegación de la licencia aprobada por Gerencia de Urbanismo, un órgano del que también forman parte el resto de fuerzas políticas. De ahí que quienes vayan a poder personarse como "afectados" en los juzgados sean los responsables de aquel Gobierno municipal, que casualmente ahora ocupan la presidenicia del Gobierno de Aragón, la de las Cortes y la Alcaldía de la capital.