La marca de ropa que inaugura sus locales con la bendición de un cura amplía la primera tienda que abrió en Zaragoza

Después de la llegada de marcas como Mango Home o Lacoste, el espacio comercial de Puerto Venecia de Zaragoza se prepara nuevos cambios en su galería. En esta ocasión no sumará nuevas ofertas a su catálogo, sino que una de sus tiendas más consolidadas, presente desde 2019, amplía su espacio, certificando su apuesta por la capital aragonesa.

Se trata de la marca de moda de hombre Álvaro Moreno, fundada en 2005 en Sevilla y que en la actualidad posee 71 tiendas físicas en España. Fue precisamente con su local en Puerto Venecia hace 7 años como la firma desembarcó en la capital aragonesa. Tres años después, una vez superadas las restricciones por el covid, subió la persiana en el paseo de Independencia y en octubre de 2025, se expandió a la margen izquierda de la capital con una tienda en Grancasa.

Próxima tienda de Álvaro Moreno en Puerto Venecia / El Periódico de Aragón

Entre las curiosidades que acompañan a la firma, Álvaro Moreno acostumbra a organizar una fiesta de inauguración con sus primeros clientes con dj, picoteo y descuentos, pero también con un sacerdote que bendice la nueva tienda para darle el espaldarazo divino al negocio. Desde Puerto Venecia no confirman todavía cuándo se certificará la expansión de su tienda, ubicada en la planta 1, al lado del local de Xiaomi.

"Moda de kilómetro cero"

El estilo de Álvaro Moreno se distingue por seguir una línea clásica, arreglada y formal que se basa en seguir una idea de "moda de kilómetro cero", según se definen ellos mismos. La razón, presumen, es que mantienen en Osuna (Sevilla), la sede desde la que centraliza compras, ventas, logística y la organización de sus puntos de venta y servicio online.

Álvaro Moreno facturó en 2024 118 millones de euros, con un crecimiento casi del 30% respecto al ejercicio del año anterior

Su público natural es el hombre adulto que quiere vestir correcto sin arriesgar: desde jóvenes que buscan una americana o un traje para una boda, hasta perfiles de 30, 40 o 50 años que necesitan ropa para oficina, eventos familiares o un día a día algo más cuidado. También tiene recorrido familiar porque trabaja líneas de niño y teen, lo que amplía la marca hacia un consumidor de compra práctica, de armario completo y con gusto por la estética “bien vestido”.

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Vista general de Puerto Venecia. / Simon Garcia

En el aspecto económico, en 2024 alcanzaron los 118 millones de euros de facturación, con un crecimiento casi del 30% respecto al ejercicio del 2023, apoyándose de manera fundamental en canal físico, a través del cual facturó 8 de cada 10 euros.