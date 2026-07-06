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Obrador 365 continúa su expansión por Zaragoza: ultima la apertura de su tercera cafetería-panadería en la ciudad

La cadena de panaderías y cafeterías Obrador 365 refuerza su presencia en Aragón con la apertura de su tercer establecimiento en la capital aragonesa

Uno de los establecimientos de 365 Obrador, nueva panadería que llegará a la calle José Luis Pomarón,17.

Uno de los establecimientos de 365 Obrador, nueva panadería que llegará a la calle José Luis Pomarón,17. / 365 Obrador

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Vanesa Lacambra

Obrador 365 continúa ampliando su implantación en Aragón con la nueva apertura de un nuevo estabecimiento en la calle José Luis Pomarón, 17, en pleno centro de Zaragoza. Con esta inauguración, la cadena consolida su crecimiento en la localidad, donde ya suma tres locales y podría seguir expandiéndose en los próximos meses. A esta nueva cafetería se suman las ya operativas en Paseo Sagasta y Avenida Madrid. El grupo, perteneciente al Grupo Horreols, acumula más de 20 años de trayectoria y una red de más de 200 establecimientos en toda España.

En todas sus inauguraciones en la capital aragonesa, las tiendas han sido muy bien acogidas por el público y se han producido filas desde primera hora de la mañana para degustar todos los productos de la panadería. Obrador 365 ha elegido rincones muy concurridos y acogedores que impulsan el crecimiento de panaderías como esta.

Su historia es un ejemplo de crecimiento sostenido: en 1999 Emilia y Juan Antonio transformaron un antiguo granero de la Zona Franca de Barcelona en una panadería que pronto se convirtió en un punto de encuentro entre los vecinos del barrio. Desde sus inicios, su filosofía ha estado basada en ofrecer productos calidad a un precio ajustados y mantener una relación cercana con el cliente.

Producción diaria los 365 días al año

365 Obrador ha desarrollado un modelo basado en obrador propio y producción diaria los 365 días del año, lo que garantiza frescura y homogeneidad en toda su red. Cada tienda recibe productos elaborados con masa madre, fermentaciones lentas y procesos artesanales que garantizan trazabilidad y estándares de calidad constantes.

Este sistema, que integra elaboración, logística y punto de venta, permite mantener un control total sobre la cadena de suministro.

La panadería 365 Obrador que ha abierto hoy sus puertas en el Paseo Sagasta de Zaragoza.

La panadería 365 Obrador ubicada en el Paseo Sagasta de Zaragoza. / 365 OBRADOR

Clara vocación de comercio de proximidad

La marca combina tradición artesanal con eficencia operativa y una clara vocación de comercio de proximidad. Sus locales están diseñados como espacios acogedores pensados para el consumo cotidiano: desde desayunos y pausas de café hasta la compra de pan y repostería del día. Con amplios horarios y una oferta adaptada al ritmo del barrio, Obrador 365 busca acompañar al cliente en su día a día.

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Con más de dos décadas de experiencia, la compañía ha logrado un crecimiento notable en distintas ciudades españolas gracias a una fórmula que equilibra calidad, precio accesible y control de integral de la producción. La marca continúa expandiéndose con la visita que reciben de miles de clientes diariamente en toda la red de tiendas que poseen por todo el territorio nacional.

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