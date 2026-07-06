Nueva convocatoria de ayudas para los comercios afectados por las obras en Zaragoza: así se pueden solicitar

Con la ciudad abierta en canal de esquina a esquina por las obras, la actividad comercial se antoja más complicada de los habitual. Por este motivo el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una segunda convocatoria de ayudas destinada a los negocios afectados por los trabajos de reforma de larga duración, que busca paliar la pérdida de ingresos que hayan experimentado. En esta ocasión, podrán solicitar la ayuda también los alojamientos hoteleros.

La partida de este año asciende a 150.000 euros y permitirá conceder ayudas de hasta 400 euros mensuales siempre que se acredite una merma en la facturación durante el último trimestre de 2025 y los tres primeros de 2026, en comparación con periodos anteriores. Unas ayudas necesarias y solicitadas que llegan cuando en algunos sectores, como la plaza San Miguel, ya se han producido cierres debido a la falta de clientes.

El concejal de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado que esta medida responde al compromiso municipal de compatibilizar la mejora del espacio urbano y de las calles de los barrios con la protección del tejido económico y el comercio de proximidad. "Las obras son necesarias para seguir transformando Zaragoza y mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero al mismo tiempo no nos olvidamos de acompañar a los comerciantes a sobrellevar mejor las afecciones", ha señalado, desde uno de los establecimientos afectados, Ultramarino Casablanca situado en la avenida Valencia.

Esta es la segunda convocatoria de unas ayudas se pusieron en marcha en 2025 como parte del acuerdo con el grupo municipal Vox para la aprobación de los presupuestos. En la pasada convocatoria, que comprendía los tres primeros trimestres de 2025, se concedieron 31 ayudas por un importe total de 37.200 euros, de una partida de 150.000 euros. En total, se beneficiaron de esta ayuda 17 comercios de los 166 establecimientos que podían solicitarla, ubicados en Conde Aranda, avenida César Augusto y avenida Navarra.

El nuevo llamamiento está dirigido también autónomos y microempresas titulares de comercios minoristas y establecimientos de servicios personales situados en planta baja y con acceso directo desde la vía pública, ubicados en los tramos afectados por obras municipales.

Estos tramos son:

• Calle Utrillas, desde diciembre de 2025.

• Avenida de Navarra: pares e impares del tramo comprendido entre el paseo de Calanda y la calle Rioja.

• Calle Gil Morlanes: toda su extensión.

• Calle Jerusalén: entre el paseo de Isabel «La Católica» y la calle Asín y Palacios.

• Plaza San Miguel.

• Calle Coso desde Plaza de España hasta calle Reconquista, incluida.

• Avenida de Valencia en toda su extensión.

• Calle Doctor Iranzo, entre Cardenal Cisneros y Silvestre Pérez.

• Calle Pedro Cerbuna. Desde mayo de 2026. Previsión 9 meses.

• Calle Matadero en su totalidad, incluidas las intersecciones con las calles Miguel Servet y Monasterio de Samos.

También se tiene en cuenta el entorno del Huerva, donde se realizan intervenciones en múltiples puntos. Las ayudas cubrirán el último trimestre de 2025 y los tres primeros trimestres de 2026 para aquellas obras cuya duración prevista supere los seis meses y que generen afecciones directas sobre la actividad económica de los negocios próximos.

La cuantía de la subvención asciende a 400 euros por cada mes completo de afección acreditado, con un máximo de 1.200 euros por trimestre. Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán demostrar una disminución de ingresos respecto al mismo periodo del año anterior, así como justificar gastos corrientes, y sus correspondientes pagos, vinculados a la actividad por un importe mínimo de 400 euros mensuales.

Cada establecimiento podrá presentar solicitudes correspondientes a los distintos trimestres subvencionables, siempre que acredite el mantenimiento de la actividad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. Con esta iniciativa, "el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su apoyo al comercio local y a las pequeñas empresas, reconociendo su papel esencial en la actividad económica, el empleo y la vida de los barrios de la ciudad", ha recalcado Gimeno.