Viviendas como «estufas» en Zaragoza: los cinco barrios que necesitan de forma urgente "un rescate verde"

Está en juego la salud. Así de rotundos se muestran los colectivos sociales, vecinales y ecologista que se han agrupado en la llamada Mesa del Árbol de Zaragoza, recientemente constituida. Según ha quedado certificado en la publicación de la Universidad de Zaragoza El clima urbano de Zaragoza: la isla de calor, en aquellos lugares en los que predomina el cemento y el tráfico la temperatura es más elevada y la ciudad "se convierte en una estufa", ya que el asfalto acumula el calor y lo va irradiando a lo largo del día y la noche, traduciéndose en noches tropicales. El colectivo reclama intervenciones de renaturalización urgente en al menos cinco distritos. "Ya no podemos abrir las ventanas para refrigerar la casa, pues la ciudad irradia calor, hace falta un rescate verde", lamenta la portavoz, Olga Conde.

La Mesa del Árbol asume que sería prioritario "dedicar un presupuesto muchísimo mayor al apoyo a la rehabilitación de viviendas" y tener en cuenta la realidad de una capital aragonesa en el que zonas como Delicias, Casco Histórico, San Jose, Las Fuentes y Oliver tienen "el mapa de sus calles ocupado enteramente por viales para coches y aparcamientos", sin apenas arbolado son clave para acentuar la isla de calor.

El catedrático de Geografía de la Universidad de Zaragoza, José María Cuadrat, indica que la capital aragonesa "es una de las grandes urbes españolas donde el incremento térmico ha sido especialmente notable en los últimos años, acompañado también de un importante aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios cálidos y la presencia de veranos cada vez más calurosos". Así, han certificado que el valor anual promedio de la temperatura del aire actual es 1,5 grados más elevado que el existente en los años 1990. Con estos datos sobre la mesa los colectivos ecologistas advierten que no se está actuando en consecuencia. "Cada vez que se hace una remodelación de calle, o en las operaciones asfalto, no se aprovecha para poner otro tipo de materiales con menor inercia térmica como se está haciendo en otras ciudades por ejemplo en Barcelona", indican.

Entre las propuestas que han lanzado a la ciudadanía está la de "despavimentar la ciudad" o al menos tratar de apostar por materiales que acumulen menos calor en el ambiente. También hablan de disminuir el tráfico rodado porque además emite óxidos de nitrógeno que con la radiación solar se generan reacciones secundarias que provocan la formación de ozono troposférico un gas altamente contaminante y que no solamente permanece en el lugar donde se produce sino que también se extiende la periferia. "Los informes últimos que se han hecho sobre la contaminación de ozono en las ciudades nos muestra cómo está aumentando también por efecto de las altas temperaturas asociadas con el tráfico", advierte Conde.

"El aumento general de las temperaturas unido al fenómeno isla de calor constituyen un grave riesgo climático para la salud humana porque aumenta considerablemente los ingresos hospitalarios y la mortalidad, especialmente en personas mayores o con afecciones respiratorias y cardiovasculares", recuerda Cuadrat. Por eso desde el departamento de Geografía creen conveniente tomar medidas a corto plazo entre las que destacan incidir en el reverdecimiento urbano, con la creación de más espacios verdes "que aporten frescor a través de la evapotranspiración". También hablan de fomentar "el aislamiento térmico eficiente y el uso de aire acondicionado, combatiendo la pobreza energética", así como de incorporar los umbrales de temperatura nocturna en los sistemas de alerta de agencias como la Aemet.

La Mesa del Árbol denuncia que existe un contraste entre el discurso del gobierno municipal, que destaca el incremento en el número total de árboles, y la percepción ciudadana, que denuncia la pérdida de arbolado maduro durante las reformas de avenidas y plazas. Por ello, se demanda cambiar el enfoque de la gestión ambiental para priorizar la calidad, el tamaño y la ubicación de la masa arbórea, especialmente en barrios tradicionales que presentan un déficit de cobertura vegetal, en lugar de centrarse únicamente en métricas cuantitativas.

Asimismo, la crítica se extiende a la falta de acondicionamiento de los espacios públicos frente a las altas temperaturas. Así, Conde destaca la urgencia de dotar de sombra a las zonas de juegos infantiles, cuyos pavimentos alcanzan temperaturas extremas. Además, inciden en la necesidad de crear una red más amplia de fuentes públicas y surtidores de agua en los diferentes barrios de la ciudad como una medida necesaria para mitigar los efectos de las olas de calor sobre los peatones.

Por otro lado, avanzan que este sábado a las once de la mañana se producirá una concentración en el barrio de San José reclamando más edificios habilitados como espacios seguros ante las altas temperaturas. "Mientras muchas ciudades europeas amplían sus refugios climáticos, aumentan las zonas de sombra, abren equipamientos públicos y adaptan sus barrios, en Zaragoza seguimos teniendo una red insuficiente: muchos refugios climáticos permanecen cerrados los fines de semana de julio y agosto, precisamente cuando más se necesitan", denuncian.