Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: "Gracias por todo"
El emblemático local de San José ya ha cerrado sus puertas desde el 29 de junio para someterse a una reforma integral del establecimiento
A veces, una pausa para un negocio puede ser un respiro clave y necesario para seguir hacia delante. Ya sea por salud, reorientar el modelo de la empresa o un simple lavado de cara para mejorar las condiciones de su público. Hace casi dos semanas que un emblemático local hostelero del barrio de San José cerró sus puertas por sorpresa a sus clientes más habituales. Un restuarante con alma pura de bocatería que deleitaba a quienes entraban por su puerta con tapas, hamburguesas e incluso cachopos.
Se trata de la Bocatería Zipi Zape, que tras 15 años de actividad, su propiedad le va a poner un punto y coma a su día a día para someterse a un proceso de reformas del establecimiento. Así lo anunciarion a través de sus redes sociales el pasado 24 de junio, apenas tres días después de que oficialmente haya empezado el verano. "¡Os esperamos a la vuelta! Que paséis unas vacaciones inmejorables. Gracias por todo", citaban en su perfil de Instragram, en el cual con el paso de los años han coseguido acumular más de 11.800 seguidores.
La persiana se echó abajo ya el día 29 y no será hasta casi la 'vuelta al cole' cuando, si estos trabajos calan y cumplen los tiempos estimados, abra de nuevo sus cocinas a los vecinos de San José. Previsiblemente esto será el 2 de septiembre.
Un nuevo giro
Tras abrir sus puertas en 2011, el Zipi Zape dio un giro a su propuesta gastronómica después de la pandemia. Los hermanos Víctor y Daniel López Gasca dejaron atrás el modelo centrado en los menús diarios para apostar por una carta más creativa y comenzar a participar en concursos y festivales gastronómicos. Ese cambio, unido a su impulso en redes sociales desde 2021, les permitió ganar visibilidad y hacerse un hueco entre los establecimientos más reconocidos de Zaragoza.
Desde entonces, el restaurante de San José ha competido en certámenes de tapas, hamburguesas y cachopos, una de sus especialidades y que ya forma parte fija de la carta. Este proyecto de su reforma es algo que ya tenían menatlizado desde hace algo más de un año, de mientras han continuado sumando citas gastronómicas a su calendario y preparan nuevas participaciones en campeonatos especializados, como el Cachopo Fest.
Desde su transformación, Zipi Zape se ha convertido en un habitual de los principales campeonatos gastronómicos de Zaragoza e incluso de ámbito nacional. Su participación en concursos de tapas, hamburguesas y cachopos le ha valido reconocimientos como alcanzar las semifinales del Concurso de Tapas de Zaragoza, consolidando su nombre entre los locales de referencia de la ciudad.
Este nuevo giro inesperado dejará a la calle José Pellicer sin uno de sus puntos de encuentro más queridos en los últimos años y será ya después de verano cuando los clientes podrán observar si la espera de más de dos meses ha merecido la pena.
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