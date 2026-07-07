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La Justicia de Aragón sugiere a Educación que valore implantar los niveles C1 y C2 de chino en la EOI Lázaro Carreter de Zaragoza

La petición llega tras la queja de unos alumnos que desean seguir avanzando y consideran una oportunidad laboral tras las recientes inversiones chinas en la comunidad

Inmediaciones y edificio de la EOI Lázaro Carreter de Zaragoza.

Inmediaciones y edificio de la EOI Lázaro Carreter de Zaragoza. / EOI LÁZARO CARRETER

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que valore la posibilidad de implantar estudios avanzados de chino -C1 y C2- en la Escuela Oficial de Idiomas Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza, de tal manera que el alumnado pueda continuar desarrollando sus estudios de idiomas.

Esta sugerencia viene motivada por la queja de varios alumnos de idioma chino de la Escuela que tienen como objetivo cursar las enseñanzas C1, C2 y curso de conversación en idioma chino para completar su formación que, a día de hoy, queda incompleta, llegando únicamente al nivel intermedio B2, que es el máximo que se ofrece en la Escuela Oficial de Idiomas -EOI-. Los propios interesados argumentan que puede convertirse en una oportunidad laboral y de progreso para las personas que lo cursen tras las recientes inversiones de empresas chinas en Aragón, y las relaciones con el país asiático.

En la respuesta remitida a esta institución, el Departamento de Educación asegura que se tendrá en cuenta el interés manifestado por el alumnado. Sin embargo, advierte de que estos estudios, implantados en el curso 2008/09, han generado un creciente interés entre la ciudadanía, pero que, en los últimos cinco años, ha decrecido de manera progresiva, situándose en el curso actual en 59 alumnos y alumnas.

Además, para poder ofertar cualquier curso de un idioma en una EOI de esta comunidad, se requiere, con carácter general, un mínimo de 10 estudiantes. Desde el curso 2019/20, han sido 11 los que han superado el nivel intermedio B2.

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La Justicia de Aragón considera que, conforme afirma el departamento, estos 11 alumnos y alumnas podrían ser potenciales alumnos de dichos estudios, a quienes se añaden el resto de promotores de la queja, que habrían manifestado su voluntad de continuar desarrollando estudios superiores en los cursos siguientes.

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