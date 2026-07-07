Natalia Chueca, ante la citación judicial por el spa de Ranillas: "Defenderé los intereses de todos los zaragozanos"

"De momento no tengo todavía ninguna citación, no me ha llegado la providencia", ha señalado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ante el llamamiento judicial para declarar por la quiebra de la empresa que gestionaba las instalaciones termales de Ranillas, en el recinto de la Expo. También están convocados el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la presidenta de las Cortes, María Navarro con la intención de que expliquen su gestión municipal debido a que la compañía considera que fueron las decisiones administrativas que se tomaron en el consistorio en el Gobierno PP-Ciudadanos que, entre 2019 y 2023 las que provocaron su deuda millonaria.

Pese a la situación que se abre en los juzgados, la regidora de la capital aragonesa ha realizado un llamamiento a la calma y ha considerado que se enfrenta "a un proceso mercantil" que no discurre por la penal. "Estamos hablando de una empresa bien conocida en Zaragoza que está en concurso de acreedores por un equipamiento que, lamentablemente, es muy conocido desde su inauguración en la época del alcalde Juan Alberto Belloch", ha establecido.

Chueca ha considerado el espacio termal "como un negocio ruinoso" que operó "sin licencia desde el primer momento" y que en su opinión los gestores pretenden que sean todos los zaragozanos los que afronten esa deuda". Por ese motivo ha indicado que acudirá a declarar cuando sea convocada. "Obviamente voy a defender el interés de Zaragoza como lo hemos defendido siempre, conforme a todos los informes técnicos y jurídicos del ayuntamiento y de los técnicos municipales", ha dicho.

En este sentido defiende la gestión realizada en los años en los que Jorge Azcón ocupaba su lugar en la alcaldía. Y además ha cargado contra la petición de cuentas políticas realizada por la portavoz de la oposición, Lola Ranera, pues temen que el proceso pueda tener un coste para las arcas municipales. "No entendemos es que el PSOE se haya erigido como portavoz de una empresa en quiebra que está intentando que sean los zaragozanos los que paguen el desastre de su ruina de gestión y su ruina económica", ha dicho Chueca durante la presentación de las obras de mejora de la parada del tranvía junto al hospital Servet.

De este modo ha repetido no se está prevista una junta de portavoces para hablar de esta cuestión en el Ayuntamiento de Zaragoza al considerar que no procede. "Si Ranera lo que quiere es enmarronar y seguir mintiendo con este caso, no nos va a encontrar. Como les digo, todo el equipo de gobierno está muy tranquilo y nos defenderemos donde nos tengamos que defender. Les repito que aquí de lo que se trata es de que unos administradores de una empresa concesionaria ruinosa, que ha operado sin licencia desde hace muchos años", ha incidido.