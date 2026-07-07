Una de las paradas más usadas del tranvía de Zaragoza reforma sus accesos peatonales: "Lo usan muchos ciudadanos vulnerables"

Los peatones que circulan esta semana por el entorno del hospital Miguel Servet y estadio de fútbol de La Romareda de Zaragoza han visto cómo se han reordenado los accesos a la parada para ganar en seguridad vial. El presupuesto total de los trabajos realizados ha sido de alrededor de 440.000 euros y buscan evitar el riesgo de atropello por los cruces que se producían por zonas indebidas. "Esta es una de las obras más importantes que hemos planteado para mejorar la seguridad vial de la ciudad en una zona históricamente muy transitada y conflictiva", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

Estas vías, con un gran tráfico peatonal, han sido el desgraciado escenario de dos accidentes graves, el último hace menos de un año. Estas circunstancias son las que han obligado a rediseñar los accesos con el objetivo de intentar limitar al máximo los riesgos tanto el cruce como en los accesos a la propia marquesina, con gente pasando por el césped y cruzando por delante de los vehículos. Además, la parada es una de las tres zonas de mayor tránsito de toda la línea 1, junto con plaza de España y plaza de Aragón y de espera que en el futuro tenga mucha más demanda por el nuevo espacio deportivo municipal.

Desde esta semana, cada uno de los dos pasos peatonales (que hasta ahora eran directos entre una acera y otra) se han dividido en tres tramos, en trayectos marcados, además, con vallas separadoras paralelas al propio tranvía en esos puntos concretos. De este modo, las personas que crucen deberán hacerlo de manera más pausada, alejando también unos metros el paso sobre las vías próximo a la parada del tranvía en sus dos extremos. "Esta reconfiguración geométrica es única y exclusiva para este tramo debido a sus características de alta fluidez, por esa razón en el resto de la ciudad las mejoras se centrarán en reforzar la señalización luminosa y acústica", ha señalado Chueca.

La parada del Servert es de las más usadas de Zaragoza. / Laura Trives

El recuerdo de los accidentes está muy presenten en el entorno. "La intervención en este cruce del tranvía es una de las actuaciones de mayor calado ya que en este entorno confluyen miles de usuarios diarios especialmente vulnerables, como pacientes hospitalarios, mayores y escolares", ha explicado la alcaldesa.

Los trabajos se iniciaron el pasado mes de mayo y han sido relativamente complejos, ya que ha sido necesario acometer distintas modificaciones en la infraestructura, como cambiar la ubicación de elementos de la plataforma tranviaria. No se ha actuado sobre los dos pasos al mismo tiempo, sino que las obras se han llevado a cabo en dos fases, para garantizar siempre una zona de paso para peatones y, además, procurar que se desarrollen con las máximas garantías de seguridad.

Estos cambios han sido diseñados y ejecutados conjuntamente por el ayuntamiento y la sociedad Los Tranvías de Zaragoza. El área de Infraestructuras, coordinada con la de Movilidad, se ha ocupado de las obras a realizar en las aceras y las calzadas correspondientes, mientras que Tranvías ha sido la responsable de la intervención en el ámbito de la plataforma.

La alcaldesa ha recordado que la seguridad vial es un elemento prioritario para el actual equipo de gobierno en la capital aragonesa. "Estamos haciendo un importante esfuerzo tanto en comunicación, con la campaña ConVivencia Vial, como con numerosas acciones a pie de calle que redundan en la mejora de la protección para todos, en especial para los peatones", ha dicho.

De este modo, las balizas luminosas, los pasos peatonales inteligentes, las mejoras en la señalización, la pacificación de los entornos escolares, el uso de señalización adaptada para personas con discapacidad, las cámaras con inteligencia artificial para detectar ciclistas en cruces o las mejoras que se introdujeron en los nuevos autobuses eléctricos se han convertido en nuevos referentes de seguridad en la ciudad. "Estos son solo algunos ejemplos de nuestra ambiciosa apuesta en este terreno", ha manifestado.