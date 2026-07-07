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Del spa a las playas: el reguero de concesiones fallidas en el Parque del Agua, en Zaragoza

El Gobierno municipal busca recuperar espacios del Parque del Agua ante la quiebra de empresas concesionarias y la acumulación de deudas

Mal estado de las playas de la Expo.

Mal estado de las playas de la Expo.

El Periódico de Aragón

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Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

La judicialización del cierre y la quiebra de la empresa que gestionaba el spa de Ranillas ha vuelto a poner sobre la mesa el fiasco de muchas de las concesiones del Parque del Agua. Y es que el centro de aguas termales no es, ni mucho menos, el único negocio que ha naufragado desde que se celebró la Expo hace ahora 18 años. Algunas de ellas están de nuevo en proceso de abrirse pero las hay que incluso han desaparecido.

Y es que justo hace un año el Gobierno municipal inició los trámites para desmontar dos de estas concesiones después de algún tiempo en dificultades. Se trata del espacio multiaventuras en el que había tirolinas, columpios y obstáculos de todo tipo y de la hípica. Ambos espacios, situados en la zona más próxima al bosque de ribera, ya no existen, lo que va a permitir no obstante ampliar las zonas arboladas.

Pero estos dos eran quizá los espacios menos significativos del parque. Más shock causó entre los zaragozanos el cierre de las playas de la Expo, que llevan dos años sin actividad para desgracia de muchos ciudadanos que acudían hasta estas instalaciones en verano para refrescarse y realizar todo tipo de actividades. El asunto, en este caso, como en el del spa, está judicializado a la esper de que un magistrado ponga fin oficialmente a la concesión anterior para poder volver a licitar este espacio, que tendría primero que someterse a un profundo lavado de cara, puesto que durante este periodo cerrado ha sufrido daños por la falta de mantenimiento.

Mal estado de las playas de la Expo en Zaragoza.

Mal estado de las playas de la Expo en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Lo que sí que está abierto es Soccerworld, un equipamiento en el que hay varias pistas de fútbol cerradas y de padel, aunque esta concesión tampoco se ha librado de la polémica. El año pasado se dio a conocer que la empresa encargada de gestionar el espacio fue declarada «en situación de insolvencia con carácter provisional» por el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza. Esta nueva situación, que no supone entrar en concurso de acreedores, se reveló apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Zaragoza comenzase los trámites para extinguir el contrato de la concesión que gestionaba la compañía en la Expo. Según justificaban los expedientes municipales, la extinción del contrato venía motivada por impagos de varios conceptos que rozan los 1,4 millones de euros.

En un capítulo distinto está en Canal de Aguas Bravas, cuyo rescate y recuperación ya se ha hecho efectiva, si bien todavía no han entrado en funcionamiento a pesar de que se preveía y se anunció que ya este pasado 1 de junio se iban a poner en marcha unas instalaciones que en su día costaron 6 millones de euros. Fue en abril cuando se anunció que se adjudicaba la concesión a la empresa Océano Atlántico, que se comprometió a invertir medio millón de euros y a darle vida a este equipamiento. Pero no ha podido ser puesto que la empresa concesionaria ha solicitado al ayuntamiento toda una serie de arreglos antes de asumir las instalaciones, lo que ha retrasado su puesta en marcha.

El Parque del Agua

A esto hay que unir el cierre de quioscos y parques infantiles durante largos periodos de tiempo, así como la caída en desgracia de las zonas de huertos. El canal que recorría el parque tampoco es ya navegable por su insalubridad ya que el agua hace semanas que no circula. Está estancada, lo que puede provocar, han denunciado desde Legado Expo, que se pudra y que comience a oler.

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Por parte del Gobierno municipal han puesto en marcha un plan para recuperar todos estos espacios, pero no está resultando sencillo puesto que muchas de las empresas deben dinero al ayuntamiento, lo que ha derivado en la judicialización de muchas de los cierres previstos.

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