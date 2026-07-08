El restaurante de Zaragoza que le dedicó una hamburguesa a la princesa Leonor
La hermana de la infanta Sofía, que estuvo en la capital aragonesa hasta julio de 2024, frecuentó varios locales de la ciudad.
Con motivo de la inminente visita de la infanta Sofía por su participación en las entregas de los reconocimientos de "Docentes Referentes", una iniciativa de Fundación Ibercaja; nos gustaría saber si su hermana, la princesa Leonor, le habrá recomendado sitios pictóricos que visitar o incluso bares y restaurantes donde comer en Zaragoza.
La princesa Leonor estuvo en la capital aragonesa desde agosto de 2023 hasta julio de 2024, completando en esta última fecha su estancia en la Academia General Militar. Es normal suponer, gracias a avistamientos de la princesa en público, que visitó diversos lugares en su tiempo en la ciudad. Uno de los restaurantes a los que fue incluso nombró una hamburguesa en su honor.
El restaurante elegido por la realeza
Se trata de Panzzer Grill, un restaurante con estética industrial y especialización en hamburguesas, hot dogs, y costillares. El restaurante se encuentra en la Calle Baltasar Gracián 1, por la zona de Avenida Goya. Este restaurante fue el elegido por la Princesa para celebrar su 18 cumpleaños durante su estancia en Zaragoza.
El dueño confirmó que la princesa optó por la hamburguesa 'La Panzzer', una de las especialidades del restaurante. Esta hamburguesa está compuesta por carne 100% Vacuno de 200 gramos, crema Camembert, cebolla caramelizada, panceta curada, queso Cheddar y salsa Panzzer.
Además, el establecimiento conmemoró la visita de la princesa dedicándole una hamburguesa. Se trata de 'Su Alteza Real', una hamburguesa de carne 100% vacuno, salsa Royal, brotes tiernos baby, queso D.O. Asturias, queso Gouda y doble bacon ahumado
Durante su estancia en Zaragoza, la princesa Leonor también frecuentó distintos bares y discotecas de la capital aragonesa. Algunos de los más oídos son Parros, Murray’s Tavern y Babia. También visitó otros restaurantes, como el Hotel Restaurante El Patio en La Almunia de Doña Godina, al que acudió con sus padres para dar inicio a sus vacaciones de Semana Santa.
Entre las zonas más frecuentadas por la princesa se encuentran el Casco Histórico, con los bares ya mencionados anteriormente, y la 'City', una zona popular entre estudiantes por su proximidad al Campus Universitario de Plaza San Francisco. Uno de sus bares más reconocibles, El Tuno, era frecuentado por la princesa y sus compañeros de la Academia Militar, como dijo su dueño.
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