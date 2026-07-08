Paolo, influencer de viajes italiano, sobre Zaragoza: "Es una de las ciudades más infravaloradas de España"
El creador de contenido italiano recomienda la ciudad de Zaragoza a sus seguidores tras varias visitas, destacando su conexión aérea
Mucha gente sueña con poder viajar mientras trabajan, para algunos, esto no es solo un sueño. Paolo forma parte de la pareja de influencers "Paolo y Abril", el italiano y la argentina acumulan casi 170.000 likes y más de un millón de visualizaciones en TikTok. Su contenido se basa, principalmente, en videos sobre destinos de viaje y recomendaciones sobre estos sitios. Recientemente, han estado en la zona del Pirineo y en Zaragoza.
El italiano, que ha visitado Zaragoza varias veces, afirma en un vídeo desde el aeropuerto de la propia ciudad: "Cada vez que vengo, me gusta más". También incita a otros residentes de la zona norte de Italia a visitar la ciudad: "Tenemos conexión directa (de vuelos). Den una oportunidad a esta ciudad".
Cabe recordar que Italia es uno de los países mejor conectados con Zaragoza. Cuenta con vuelos durante todo el año a ciudades como Milán y Roma. Además, durante temporadas con una cantidad de viajeros elevada, existe la posibilidad de que se añadan vuelos chárter a ciudades como Venecia o Bolonia.
La pareja, en su estancia en la ciudad, realizó diversas actividades para conocer la ciudad un poco mejor. Probaron las tapas de restaurantes como El Champi, las anchoas con chocolate o las berenjenas con miel.
También probaron una de las nuevas incorporaciones a la ciudad: las cheesecakes por 99 céntimos. Esta cadena apostó por Zaragoza para su más reciente apertura, uniéndose a las ya existentes en ciudades como Bilbao, Barcelona o Madrid.
La pareja de influencers no se limitó a visitar la capital aragonesa. También tuvieron una escapada de fin de semana al Pirineo. La pareja confirma que, a pesar de ser más de playa, el Pirineo les ha enamorado. Hicieron una vía ferrata, que es un tipo de recorrido de montaña; y nadaron bajo las cataratas.
Paolo y Abril, conocidos por sus voluntariados en diversos lugares, están recorriendo distintas ciudades europeas, viajando por todo el continente. En estos viajes, también visitaron otras comunidades españolas, como la Comunidad Valencia, Cataluña o Las Islas Canarias.
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