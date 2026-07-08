El sector del taxi anuncia un verano de huelgas y movilizaciones en Zaragoza: "La situación es insostenible"

El sector del taxi ha confirmado este miércoles que se espera un verano de huelgas y movilizaciones en Zaragoza. Así, los trabajadores han refrendado un calendario de paros y movilizaciones durante los meses de julio, septiembre y octubre como respuesta a la grave situación que atraviesa nuestra profesión.

Los conductores denuncian que la proliferación de vehículos de alquiler tipo VTC "operando de forma presuntamente irregular, unida a la falta de control e inacción de las distintas administraciones competentes", está provocando "una situación insostenible que amenaza la viabilidad del servicio público" del taxi y perjudica gravemente a quienes ejercen la actividad "cumpliendo escrupulosamente la normativa".

De este modo adelantan que esta semana han presentado ante la Delegación del Gobierno la solicitud para la celebración de la primera manifestación, que tendrá lugar, una vez autorizada, el próximo jueves 23 de julio. La convocatoria para todos los participantes será a las 9.00 horas en el aparcamiento Sur de la Expo (explanada del Rastro), donde se procederá a colocar la cartelería reivindicativa en los vehículos. A partir de ahí se creará una caravana por la avenida de Ranillas en dirección al Actur, para después continuar en fila de a dos todo el recorrido, que discurrirá por la avenida de José Atarés, en puente de la Almozara, el paseo Echegaray y Caballero, calle Alonso V, calle Asalto, el paseo La Mina, el paseo Constitución, el paseo Pamplona y el paseo María Agustín, finalizando en dicha avenida frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Los trabajadores anuncian que esta será únicamente la primera de las medidas aprobadas por la asamblea. "Si las administraciones continúan sin actuar con la firmeza que exige la situación, las movilizaciones previstas para los próximos meses se intensificarán de manera progresiva, tanto en duración como en alcance", aseguran.

Los trabajadores indican que con las protestas lo que buscan es "exigir el cumplimiento de la ley" de forma que se ponga fin a la competencia desleal y así "garantizar la supervivencia de un servicio público esencial que presta cobertura a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, seguridad y accesibilidad".

Los trabajadores piden la máxima participación en estos días, al considerar que la unidad del sector será determinante para trasladar a las administraciones un mensaje "claro e inequívoco" ante la realidad que viven en el día a día. "El taxi no permanecerá impasible mientras se permite el deterioro de nuestro servicio público y de nuestro medio de vida, ahora es el momento de demostrar la fuerza, la unidad y la determinación del sector", aseguran.