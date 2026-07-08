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Chris Sharma, sobre el nuevo centro de escalada que abrirá en Zaragoza: "La ciudad cuenta con una energía deportiva única"

La capital aragonesa contará con un nuevo gran centro de escalada a finales de 2026

Chris Sharma en uno de los centros de su cadena

Chris Sharma en uno de los centros de su cadena / Archivo

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Gabriel Boj

El fitness es tendencia. Cada vez más gente hace deporte y se esfuerzan por mantenerse en forma. Uno de los deportes que cada vez reúne más adeptos es la escalada. Por eso, la existencia opciones variadas que aumenten la oferta es muy importante.

Actualmente, existen centros como BurderLand, junto a su nueva apertura en el barrio de Las Fuentes con más de 2000 metros de superficie; o Climbat, además de otros clubes deportivos, como Helios; que hacen que la oferta sea variada. Puede ser por este mismo motivo por el que el Chris Sharma, escalador estadounidense, ha decidido abrir un centro de Sharma Climbing en Zaragoza. El centro está planeado que llegue a finales de este año 2026, y se unirá a los otros tres centros que esta cadena tiene ya en España, en Madrid y Barcelona, siendo una de las cadenas de referencia a nivel nacional.

Imágen de uno de los centros en Barcelona

Imágen de uno de los centros en Barcelona / Sharma climbing

En palabras del propio Chris Sharma: “Zaragoza cuenta con una energía deportiva única y, desde Sharma Climbing, queremos elevar la experiencia de la escalada indoor para estar a la altura de esa pasión”. Su principal motivación a la hora de abrir esta cadena, como se indica en su propia página web, fue "ofrecer centros de escalada de clase mundial que inspiran, conectan y hacen crecer a la comunidad".

Sin ubicación definida

Aún no se sabe cuál va a ser la ubicación definitiva de la cadena, pero sí que contará con distintas rutas de escalada y niveles, siendo apto tanto para principiantes como para los más expertos. También contará con zona de escalada deportiva, una propuesta de escalada en cuerda, un área de fitness y entrenamiento funcional, cafetería y tienda de productos especializados.

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Este centro, especializado y con un alto nivel de profesionalización, podría tomar, en parte, el relevo del antiguo Dock 39, uno de los primeros rocódromos que se abrieron en la ciudad. Se inauguró en 2012 y, en el tiempo en el que estuvo abierto, albergó el Campeonato de España de Escalada en Dificultad y Paraescalada, además de las pruebas de la Copa de España. El centro de escalada cerró en 2019 y, desde entonces, comenzaron a abrir otros centros, siendo el proyecto más reciente el de Sharma Climbing.

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