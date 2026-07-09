El Ayuntamiento de Zaragoza busca hosteleros para gestionar hasta cinco quioscos de la ciudad: uno de ellos es nuevo
Uno de los puestos que se licita es el que se construirá en el nuevo parque del Portillo
El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación, a través de dos contratos, la gestión de cinco quioscos de hostelería para reforzar la oferta de ocio y dinamizar parques y otros espacios de la ciudad. El primer contrato recoge la licitación de cuatro quioscos ubicados en espacios públicos de la ciudad: el parque de la Granja, el parque Pignatelli, el Lago de Casablanca y la plaza San Pedro Nolasco. El segundo contrato recoge la licitación del quiosco del Parque del Portillo.
Ambos contratos han sido publicados hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos han sido impulsados por la Oficina de Gestión del Espacio Público, que está adscrita al área de Hacienda y Fondos Europeos del Consistorio zaragozano. Hace pocas semanas se lanzó una licitación similar pero para los antiguos quioscos de prensa, entre ellos los cinco que están vacíos y abandonados en el paseo Independencia.
Estos nuevos establecimientos contribuirán a revitalizar parques y plazas, ampliando los servicios disponibles para la ciudadanía y promoviendo su uso como espacios de convivencia. La primera de las licitaciones contempla la explotación de cuatro quioscos de hostelería distribuidos en cuatro lotes: el primero es para el parque de La Granja (canon mínimo de 6.800 euros anuales); parque Pignatelli junto a Maestro Estremiana (2.700 euros anuales); Lago Casablanca (5.700 euros anuales); plaza San Pedro Nolasco (3.000 euros anuales).
El segundo contrato contempla la explotación de un quiosco de hostelería ubicado en el parque del Portillo, con un canon mínimo de 2.700 euros anuales. En ambos casos, según los pliegos, los adjudicatarios podrán destinar estos espacios a actividades de hostelería, como bar, cafetería o restaurante, de acuerdo con la normativa autonómica vigente, debiendo concretar en su oferta la actividad que proyectan desarrollar en cada establecimiento.
El plazo de concesión será de veinte años, sin posibilidad de prórroga, y los adjudicatarios deberán garantizar la apertura de los establecimientos un mínimo de 105 días al año, con apertura obligatoria los viernes, sábados y festivos entre los meses de abril y septiembre. Además, en el caso del lote 3, ubicado en el Lago Casablanca, si los adjudicatarios se han comprometido a realizar la actividad complementaria de alquiler de embarcaciones, deberán presentar una memoria en la que detallen dicho compromiso.
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