Los bares de la plaza del Pilar sacarán sus barras a la calle para animar a España: "Hemos pedido el doble de cerveza"

Una vez confirmado que la fiesta del fútbol se traslada a la plaza del Pilar de Zaragoza, los hosteleros ya se preparan para lo que puede ser uno de los días más ajetreados del verano. Tras el anuncio de Natalia Chueca sobre la instalación de pantallas en el corazón de Zaragoza, como método de sustitución al Pabellón Príncipe Felipe debido al concierto de Aitana, la retransmisión del partido de Cuartos de Final en el que España se ve las caras con Bélgica augura un gran beneficio para los locales de la zona.

Los bares refuerzan sus plantillas y duplican los pedidos a sus proveedores para poder atender en las barras exteriores a todos los aficionados que se acerquen a apoyar a La Roja. "Al saber que podemos sacar la barra fuera hemos hecho el doble de pedidos de cerveza y hemos doblado la plantilla", asegura Nazaret Mura, camarera de la cafetería La Manon de cara a la jornada del viernes. Habrá un total de 5 barras en la calle después de que las asociaciones Horeca o Cafés y Bares, solicitasen al Ayuntamiento los permisos y una vez concedidos se los ofrecieran a los hosteleros.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado a este diario que las barras sí que podrán salir a la plaza del Pilar, cuestión que en otras ocasiones se ha denegado a los hosteleros. "Se ve que cuentan con nosotros también y que se interesan también porque los negocios que estamos aquí también tengamos algo de beneficio", ha añadido Nazaret.

La cita en el Príncipe Felipe logró una gran acogida con más de 5.000 zaragozanos dando ánimos a la Selección Española, y para esta ocasión no se espera menos. Los negocios confían en un aumento de afluencia gracias a este traslado espontáneo, aunque con precaución por las vacaciones de verano según cuenta Pilar Capaza, trabajadora del bar Santiago, ubicado en la plaza del Pilar: “Hay ganas y supongo que habrá afluencia aunque ya es casi mediados de julio, pero todos queremos que gane España así que vendrá mucha gente”.