Desalojado un edificio okupado por un hundimiento en el centro de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza trabajan en estos momentos en la calle Arcadas, número 38. Se ha producido el hundimiento de parte de un segundo piso sobre el primero, y este a su vez al nivel suelo. No se han producido heridos ni daños personales.

El edificio, con alto índice de ocupación ilegal, está desalojado. Los crujidos habían alertado a los residentes. Ahora, dos arquitectos de Urbanismo van a analizar la situación estructural del inmueble. Se tomarán las medidas de prevención oportunas y todo apunta a que se mantendrá la clausura y desalojo provisional. Si bien, en la primera revisión, parece que el inmueble tiene daños en los forjados de plantas que impedirán su realojo y podría ser declarado ruina inminente, extremo que deberá confirmarse más tarde, tras la revisión de Urbanismo.

También acude al lugar una empresa por si hubiera que tomar alguna medida de seguridad preventiva, como por ejemplo un apuntalamiento.

Mientras, Policía Local ha activado el protocolo de emergencia para ofrecer alojamiento provisional por parte de los servicios sociales municipales a aquellas personas que lo requieran.

Noticias relacionadas

En un primer momento, parece que una docena de personas declaran ser residentes. Los trabajadores sociales tendrán que ir junto alos agentes de Policía Local identificando a todos ellos y conociendo sus situaciones.