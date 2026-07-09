España-Bélgica en la plaza del Pilar de Zaragoza: cuánto calor hará durante la retransmisión del partido

La clasificación de la Selección para los cuartos de final del torneo ha provocado un cambio de planes en Zaragoza. La coincidencia de horarios con el concierto de Aitana, este viernes en el Príncipe Felipe, impedirá repetir la retransmisión del partido en el pabellón, donde más de 5.000 zaragozanos siguieron el duelo de octavos frente a Portugal.

Tras valorar distintas alternativas, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció ayer que el España-Bélgica podrá verse en pantallas gigantes en la plaza del Pilar, una opción muy demandada por la afición.

Ahora la gran duda está en el tiempo. ¿Qué temperaturas hará durante el partido? ¿Se podrá estar fresco al ser de noche o el calor seguirá siendo protagonista? Según las últimas predicciones de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), el ambiente continuará siendo caluroso, aunque los termómetros bajarán algunos grados respecto a jornadas anteriores.

Un técnico durante las labores de montaje de las pantallas gigantes en la plaza del Pilar / Miguel Ángel Gracia

Poco alivio para los futboleros

La segunda ola de calor de este recién estrenado verano de 2026 llegará hoy a su fin, aunque ese alivio apenas se dejará notar. Las máximas de este viernes alcanzarán los 40 ºC durante las primeras horas de la tarde, mientras que la temperatura no bajará de los 24 ºC durante la madrugada.

La Aemet prevé cielos completamente despejados, por lo que el sol castigará la plaza del Pilar durante buena parte de la tarde. A ello se suma el conocido efecto de "isla de calor" que sufre Zaragoza, especialmente en las zonas más urbanizadas del centro. Un estudio de la Universidad de Zaragoza concluye que estas áreas pueden registrar temperaturas sensiblemente superiores a las de la periferia y tardan mucho más en enfriarse cuando cae la noche.

El andamio colocado en la plaza del Pilar / Miguel Ángel Gracia

Miles de aficionados de La Roja acudirán previsiblemente con una o dos horas de antelación para hacerse con los mejores sitios frente a las pantallas, en un momento en el que los termómetros rondarán todavía los 35 ºC. Será a partir del inicio del encuentro cuando las temperaturas comiencen a descender de forma lenta y progresiva.

En caso de prórroga

También se espera que los negocios hosteleros y bares de la zona rocen o incluso alcancen el lleno durante las horas previas a la retransmisión, tal y como esperan los propios establecimientos, que confían en una tarde de gran actividad gracias al partido. En caso de prórroga o incluso de una tanda de penaltis, que alargaría el duelo hasta casi la medianoche, la Aemet estima que la temperatura rondará los 26 ºC.

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El calor será un rival más para la afición española en una noche en la que miles de personas volverán a reunirse en el corazón de Zaragoza para animar a La Roja en busca de las semifinales. Por ello, se recuerda la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol durante para aquellos que se quieran anticipar horas previas al encuentro.