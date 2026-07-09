Por qué Zaragoza seguirá atrapada en el calor extremo aunque termine la ola de calor: "Nosotros notaremos poco alivio"

La segunda ola de calor del verano tiene las horas contadas. Terminará de manera oficial este mismo jueves, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prolongase su duración un día más desde su previsión inicial. Así pues, este episodio habrá puesto, durante cinco días, los termómetros al rojo vivo y, de paso, disparado la venta de ventiladores, aires acondicionados y climatizadores en Zaragoza.

De nuevo se repetirán durante esta jornada un mapa de avisos del órgano estatal donde predominará el naranja -el segundo de los tres niveles de aviso por fenómenos adversos- en Aragón, con previsión de máximas de hasta 41 grados en el sur de Huesca, Bajo Aragón de Teruel o en la ribera del Ebro, donde localmente podrían ascender incluso hasta los 42 grados. En Cinco Villas las previsiones contemplan valores de hasta 40 grados, un grado más que en el centro de Huesca o en la ibérica de Zaragoza (39 grados) y dos que en los Pirineos (38 grados).

Al calor se le sumará la amenaza de tormentas, con fuertes rachas de viento y posible granizo, en Cinco Villas a partir del mediodía y durante toda la tarde.

Adiós a la ola de calor, con matices

Las buenas noticias del final de la ola de calor en España tendrá matices y muchas comillas para los intereses de Aragón. Este próximo viernes entrará una vaguada por el oeste de la península que traerá un alivio térmico sustancial a comunidades como Galicia, Extremadura o parte de Andalucía durante varios días, aunque con ciertos vaivenes.

Ahora bien, esta "configuración sinóptica de la atmósfera" que favorecerá la entrada de masas de aire menos cálidas, explica Arcadio Blasco, delegado territorial de Aemet en Aragón, afectará mucho menos a la comunidad aragonesa y a municipios como Zaragoza. Las previsiones de la Aemet para los próximos días y hasta el fin de semana en la capital la mantienen con temperaturas máximas que se moverán entre los 39 y los 40 grados, es decir, dos o tres grados menos que estas últimas jornadas, pero que apenas podremos sentir en nuestras propias carnes. "Nosotros lo notaremos poco", resume Blasco.

"Aunque no se cumplan los criterios para hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy altas en el gran parte del país" Rubén del Campo — Portavoz de Aemet

No será una situación exclusiva de Zaragoza capital, pero sí servirá de modelo paradigmático para mostrar lo que va a ocurrir en todo Aragón. Al tiempo que en el extremo occidental de España, ciudades también habitualmente calurosas durante la época estival como Huelva, Sevilla o Cáceres lleguen a marcar unos cómodos y anómalos 30 grados, aquí, si bien es cierto que las temperaturas serán algo menores, para nada se podrá hablar de valores suaves. Las anomalías térmicas para esta época del año continuarán muy por encima de la media, con hasta 5 o 6 grados sobre ella.

Gráfico con las temperaturas diarias durante este verano en Zaragoza frente a sus valores medios / Aemet

"Aunque no se cumplan los criterios para hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy altas en el gran parte del país", explica Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Hay que recordar que el órgano estatal utiliza la denominación de ola de calor solo cuando se cumplen criterios "muy restrictivos" -y a nivel nacional- que pasan por episodios de calor que alcancen umbrales de temperatura muy altos - situados por encima del percentil 95 de su serie histórica-, duración mínima (al menos tres días consecutivos) y extensión geográfica (al menos en el 10% de las estaciones de Aemet).

A partir del lunes, Aemet adelanta una nuevo despunte de las temperaturas de manera generalizada en todo el país aunque, en el caso de Zaragoza, en la práctica, supondrá la continuación de un episodio extremadamente cálido, independientemente de la denominación técnica o no de ola de calor. Las previsiones del ECMWF (Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio) no prevén un descenso significativo en los próximos 10 días, mientras que el modelo americano (GFS) lo sitúa en torno al 22 de julio.

Por qué no refresca en Zaragoza

Pero, ¿cuál es el motivo de que Aragón no se beneficie de ese respiro qué sí tendrán gallegos, extremeños o (algunos) andaluces? El primer y fundamental motivo es atmosférico. Esta vaguada desplegará sus efectos en la parte atlántica, mucho más sensible a la entrada de frentes y borrascas, mientras que el centro y este de España continuará bajo la influencia de las altas presiones provocadas por la dorsal africana y el domo de calor que está disparando los mercurios desde la semana pasada y poniendo en jaque a varios países europeos como Francia.

De nuevo se está repitiendo un patrón habitual durante el verano en latitudes como la española, pero que este año se están dando de manera muy precoz, sostenida en el tiempo y dejando apenas unos días de respiro entre ellos. El primer episodio de temperaturas anormalmente altas se produjo ya a finales de mayo, encadenando casi 10 días con registros desbocados, más allá de los 34 o 35 grados, para la primavera en Zaragoza. El responsable fue, como ahora, la incidencia de una dorsal africana.

Altas temperaturas en Zaragoza durante la segunda ola de calor del verano. / Laura Trives

Tras un breve respiro, esa dorsal subtropical volvió a dejando varios días con los termómetros ya rozando los 40 grados durante la segunda semana de junio y, poco después, trajo la primera ola de calor del verano. Así, el pasado mes fue el segundo más cálido de la serie histórica en Aragón y esta primera quincena de julio, de continuar por la misma senda, tal y como parece que va a ser, será el más cálido de la historia por delante de los años 2013 y 2022.

El segundo motivo por el que Zaragoza, entre otras ciudades aragonesas, no tomará aire tras el final de la ola de calor es puramente geográfico y físico. Uno de los puntos calientes de Aragón será el valle del Ebro, donde localidades como Quinto o Caspe acostumbran a colar sus máximas entre las más altas de la comunidad durante los episodios de calor como el que estamos viviendo, pero que también se siente sobremanera en los municipios de la ribera alta y en la propia Zaragoza capital, que cuenta, además, con el agravante de generar su propia isla de calor.

Un hombre y una mujer se refrescan en una fuente de Zaragoza / Laura Trives

Y es que en la capital aragonesa se dan algunos de los factores claves para evitar que la olla a presión en que se ha convertido Zaragoza estos días pueda refrigerarse. Una de ellas es un efecto de acumulación y menor renovación del aire en el fondo del valle cuando llega una masa de aire cálida y estable, que es precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos con el domo de calor que agrava los efectos de la lengua de calor procedente de África.

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A ello se suma la altura a la que se encuentra, ya que las zonas bajas suelen registrar valores más altos que en las áreas más elevadas y, de manera adicional, el calentamiento acelerado de la superficie contribuye a que, si no hay humedad, la propia radiación solar durante las horas centrales del día se transforme en una mayor sensación de calor a pie de calle.