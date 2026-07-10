Conoce todos los detalles del dispositivo para ver a España en la plaza del Pilar

Como en 2010, la Selección Española vuelve verse en la plaza del Pilar de Zaragoza. El encuentro entre España - Bélgica en los Cuartos de Final del Mundial se va a retransmitir con un amplio despliegue de medios en el epicentro de la capital aragonesa, ya que en esta ocasión no se puede visionar en el Pabellón Principe Felipe debido al concierto de Aitana, el cual tenía reservado el recinto con meses de antelación.

Para esta ocasión, se va a colocar una pantalla principal enfrente del Ayuntamiento de Zaragoza, acompañado del DJ Castas que va a ser quien se encargue de animar el ambiente antes del partido con David Aso como speaker al igual que en la jornada anterior. A esta le acompañan dos pantallas de refuerzo colocadas en la parte delantera del ayuntamiento para asegurar que todo el mundo pueda disfrutar del partido.

Los zaragozanos coinciden en que "es una gran iniciativa para apoyar a la Selección y que más gente se junte para verlo", y que de cara al comercio y la hosteleria "sirve para mejorar la economía de la zona". Este sector ya está listo para uno de los encuentros deportivos más importantes del año comenta una trabajadora del bar Santiago: "Estamos preparados, sabemos que vamos a tener mucho movimiento pero nos motiva más".

Para garantizar la seguridad y el disfrute de todo el público, el Ayuntamiento de Zaragoza ha coordinado a todas las áreas incluyendo Policía local, Bomberos o equipos de limpieza para poder facilitar el desarrollo, al igual que la preparación y el post-partido. Además, se va a baldear agua en la plaza del Pilar con el fin de bajar las temperaturas durante las horas previas.

Con este evento, el Gobierno municipal buscar continuar con la fomentación del deporte como elemento clave en la vida de los vecinos de zaragoza. Además de ofrecer una experiencia única en la que puede ser una noche para la historia de Selección Española, como fue aquella noche de 2010 en la que la plaza del Pilar se convirtió en uno de los principales puntos de celebración del título mundial tras la victoria ante Países Bajos.