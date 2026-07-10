El curioso paso del príncipe Emmanuel de Bélgica por Zaragoza: sus inicios como futbolista desde las sombras y el anonimato

España y Bélgica se verán las caras hoy (21.00 horas) para hacerse un hueco en las semifinales de este Mundial 2026 y enfrentarse a ***MARRUECOS O FRANCIA*** el próximo martes en el AT&T Stadium de Dallas. Un duelo que no se da desde el año 2016 y en el que la Selección Española se impuso por 2-0 con un doblete de David Villa. La Roja, a lo largo de estas últimas jornadas mundialistas, ha tenido invitados de honor en sus gradas para ver sus partidos, como Rosalía, Carles Puyol o el rey Felipe VI, quien acudió al Uruguay-España en Monterrey, México.

Y es por ello que se espera que por parte de los belgas también haya presencia monárquica en el palco después de que la casa real anunciara que tanto el rey Felipe de Bélgica, como otros miembros de la realeza, tan solo irían a ver al combinado nacional a partir de Cuartos, instancia en la que se encuentran. Uno de sus integrantes, el príncipe Emmanuel, tercer hijo de Felipe y Matilde, es posible que acuda al encuentro a animar a los 'Diablos Rojos'. Lo que mucha gente no sabe es que el joven royal estuvo viviendo en Zaragoza por un tiempo, uno en el que aprovechó para dar sus primeros pasos como futbolista.

El príncipe Emmanuel (derecha), junto a sus tres hermanos: Gabriel, Elisabeth y Eleonore / EFE

Allá a finales del año 2024, Emmanuel Léopold Gillaume François Marie de Sajonia (nombre completo) se embarcó en una aventura desde las sombras a la capital aragonesa para desarrollar sus cualidades como portero en una escuela de alto rendimiento española, donde estuvo 10 meses.

No fue hasta después de unas semanas que los primeros medios comenzaron a darse cuenta de la presencia de un miembro de la casa real belga en Zaragoza y a revelar su paradero. Su altura propia de la zona de Europa y su cabello rubio fueron un identificativo claro para el joven, que coincidió por cierto tiempo con la princesa Leonor en la ciudad, mientras esta comenzaba con su formación en la Academia General Militar.

Estudios universitarios efímeros

Tras esta faceta de su vida deportiva que vivió en Aragón, prácticamente desde el anonimato, regresó a su país natal y comenzó una carrera universitaria en julio de 2025 en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lovaina, la más antigua y la mejor clasificada de la nación según varios informes. Concretamente comenzó la licenciatura de Gestión Internacional de Empresas y Marketing, cuando apenas un mes antes había debutado en el mundo de la música electrónica bajo el pseudónimo de Vyntrix.

Una dupla de DJs que conformaba junto a un amigo, a cara descubierta y que rápidamente ganó seguidores y fanáticos. Esta misma cuenta en la actualidad tiene 12.800 followers y lleva inactiva desde el pasado verano.

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Volviendo al tema académico, esta etapa como universitario ha sido más efímera que otra cosa, ya que, tal y como informó el Palacio Real y corroboró el Het Laatste Nieuws, Emmanuel decidió tirar la toalla y dejar sus estudios internacionales apenas tres meses después de haberlos iniciado. Lo hizo "con total discreción" y con el objetivo de matricularse en un curso de desarrollo empresarial en francés, una formación que puede llevarse más a la práctica y sin tanta carga teórica o de estudio.