Todo listo para la reapertura de la piscina municipal de Torrero, aunque sigue perdiendo agua

La piscina municipal de Torrero ya está llena otra vez después de varias semanas en las que una fuga llevó al ayuntamiento a cerrar las instalaciones en plena ola de calor para tratar de evitar unas pérdidas que, por otro lado, ya se habían localizado hace unos meses e intentado arreglar. El llenado se ha realizado para comprobar si la fuga había desaparecido y no, puesto que por un desagua sigue saliendo un hilo de líquido. No obstante, según ha podido saber este diario, las instalaciones podrían reabrirse igualmente este fin de semana.

Oficialmente, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha querido poner fecha a una reapertura muy demandada por parte de los vecinos de un barrio que protestaron por un cierre que, consideran, podría haberse evitado si se hubieran realizado tareas de mantenimiento adecuadas.

Desde su cierre hace tres semanas el ayuntamiento se ha afanado en, aunque sea, reparar temporalmente la poza para evitar que durante todo el verano quedara fuera de servicio. En el muro exterior se han colocado unos puntales para reforzar la estructura, pero según sigue siendo visible, la fuga no se ha resuelto del todo.

La piscina de Torrero, este jueves, llena de nuevo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Según explicó el consistorio en un primer momento, cuando este diario desveló que una fuga estaba provocando grandes charcos en el parque contiguo a estas instalaciones, el objetivo era poder realizar algún tipo de arreglo temporal y después, en septiembre, llevar a cabo una reparación en profundidad.

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Ya a principios de año se detectó el problema y en abril se procedió a su reparación pero, una vez comenzó la temporada de verano, cuando los bañistas ya estaban disfrutando de los vasos de agua, se hizo evidente que la solución no había sido la definitiva. En un principio, según ha podido saber este diario, a los trabajadores de las instalaciones les habían comunicado que las piscinas abrirían mañana viernes, pero finalmente puede que sea el fin de semana, si bien no hay confirmación oficial.