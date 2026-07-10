El PSOE exige a Chueca que cumpla la normativa municipal y convoque la junta de portavoces por la quiebra del spa

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado este viernes a la alcaldesa, Natalia Chueca, que dé explicaciones sobre la quiebra del spa de Ranillas. Este asunto ha llevado a la justicia a emplazar a la propia regidora, así como el presidente de Aragón Jorge Azcón y la presidenta de las Cortes, María Navarro, todos en calidad de miembros del anterior Gobierno municipal, a acudir a los juzgados como parte afectada en un proceso en el que Cublan Inverisiones, la compañía que gestionaba el centro termal de la Expo, busca responsabilizar al equipo de PP-Cs de su liquidación por no haberles conseguido la licencia.

En una rueda de prensa, Ranera ha asegurado que, tras conocerse hace una semana por los medios de comunicación la existencia de esa citación, ni Chueca ni el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, han ofrecido explicaciones públicas sobre un asunto que, a su juicio, “no es trivial”, si bien la alcaldesa sí que respondió a las preguntas que le formularon los periodistas sobre este asunto tras una rueda de prensa sobre el tranvía.

La portavoz socialista ha advertido de que el procedimiento judicial “podría traer la inhabilitación de la alcaldesa y de todo su gobierno”, además de posibles “indemnizaciones millonarias” para el Ayuntamiento de Zaragoza que acabarían repercutiendo en las arcas municipales si la Justicia acaba dando la razón al consistorio. Según Ranera, la investigación judicial analiza un acuerdo de Gobierno adoptado el 28 de enero de 2022 relacionado con la denegación de una autorización a una empresa y no el acuerdo del consejo de Gerencia de Urbanismo, un organismo que también le negó esa misma licencia con los votos a favor tanto de los grupos del Gobierno municipal como del PSOE.

Asimismo, la dirigente socialista ha criticado que el Gobierno municipal no haya atendido la solicitud de convocatoria de una junta de portavoces presentada por el PSOE para abordar este asunto y ha afirmado que es la primera vez que ocurre desde la entrada en vigor del Reglamento Orgánico Municipal. “¿Qué está escondiendo Natalia Chueca? ¿A quién está protegiendo?”, se ha preguntado Ranera.

La respuesta del PP

El concejal de Presidencia del Gobierno municipal del PP, Ángel Lorén, ha salido a responder a Ranera y le ha reconocido que el asunto de la quiebra del spa de Ranillas "no es trivial". "Tiene razón", ha dicho. Y es que según ha desvelado el portavoz del equipo de la alcaldesa, el contrato de la concesión del centro termal se adjudicó por el PSOE en el año 2006 mediante un procedimiento "negociado sin publicidad", es decir, "a dedo". "La que va a tener que dar explicaciones tendrá que ser la señora Ranera. Se adjudicó a dedo una concesión que nunca pagó un euro del canon al ayuntamiento, ni el agua ni los comprimisos adquiridos. La empresa entró en concurso de acreedores y la izquierda volvió a adjudicar la concesión a los mismos dueños", ha recordado Lorén.

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Lorén no se ha pronunciado, eso sí, sobre la no convocatoria de esa junta de portavoces solicitada por el PSOE y que tendría que celebrarse según establece el reglamento municipal. Lo que sí ha recalcado el portavoz de Chueca es que ninguno de los miembros del Gobierno anterior ha sido citado en un procedimiento judicial, sino que "han sido emplazados como parte afectada como garantía procesal frente a un concurso de acreedores que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza".