El pueblo de Zaragoza con sus propias Torres Gemelas: tiene origen visigodo y una fiesta única.

Aragón guarda en verano algunos de sus mejores secretos lejos de las rutas más transitadas. Cuando el calor aprieta, apetece buscar pueblos tranquilos, rincones con sombra y calles por las que pasear sin prisa. Entre esas localidades perfectas para perderse y desconectar aparece un pequeño municipio de la comarca Comunidad de Calatayud que reúne historia, patrimonio y detalles inesperados.

Situado a una hora en coche de Zaragoza, este municipio de apenas 361 habitantes puede convertirse en una escapada ideal para huir del calor y reencontrarse con el Aragón más auténtico. Sus restos celtíberos, trazas mudéjares y antiguas fachadas fortificadas conservan un pasado que se respira en cada rincón. Entre estos restos destacan un torreón del siglo XIV y sus famosas torres gemelas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta localidad no es otra que Munébrega, un pueblo que ha visto nacer a estadistas, arzobispos y personajes ilustres cuyos retratos cuelgan de las paredes del museo parroquial. Sin embargo, uno de los eventos que más une a la población, generación tras generación, es la celebración de San Cristóbal, una de las fiestas más queridas y con mayor arraigo de la localidad.

Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Munébrega con sus dos torres gemelas. / TURISMO DPZ

Una fiesta de Interés Turístico que se repite cada julio

Aunque las fiestas patronales de Munebréga tienen lugar en mayo, San Cristóbal es, junto con la Virgen del Mar y la Virgen de la Cuesta, uno de los patrones del municipio. Su devoción se remonta al 1573, cuando se fundó la cofradía de San X Poval, que estableció que cada 9 de julio se subiría en procesión a la ermita del santo. Con el paso del tiempo, la fecha se adaptó y la romería tiene lugar el segundo fin de semana de julio, manteniendo y respetando su carácter popular.

Además de la ermita de San Cristóbal, otro edficio interesante del municipio es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Munébrega, un templo de estilo mudéjar construido en el siglo XIV, aunque de esa época solo se conserva la planta. La última reforma data de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su inconfundible silueta, coronada por dos torres gemelas barrocas, es uno de los grandes atractivos turísticos para los viajeros que se acercan hasta la localidad.

El nombre del pueblo tiene origen celtíbero

Los orígenes de Munébrega se remontan a varios siglos atrás. De hecho, su nombre es de origen celtíbero. El municipio fue fundado como la antigua ciudad de Mundóbriga y sobrevivió a las épocas romana, visigoda y musulmana. El sufijo indoeuropeo -briga es el elemento más revelador de su etimología y significa "fortaleza" o "ciudad en altura".

En una visita a la localidad, tampoco puede faltar el museo parroquial, dónde se exponen, entre otros elementos, los retratos de los hijos de Munébrega que han tenido puestos destacados en la Iglesia, la diplomacia, la literatura, el arte o el ejército, muchos han sido los personajes ilustres que esta localidad ha aportado a la historia, destacando al Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén y Juan Fernández de Heredia.

Fiestas de San Cristóbal de Munébrega 2026

Su fiesta patronal viene desarrollándose desde al menos el siglo XVI y tiene lugar el domingo más cercano al día 10. Este año, la fiesta de San Cristóbal de Munébrega celebra su fiesta el domingo 12 de julio. La fiesta comienza el sábado por la mañana con una andada en benificio de la AECC, un acto que combina deporte y solidaridad. Por la tarde, llega el momento más esperado, cuando el pueblo entero se prepara para el baile del TON de San Cristóbal, una tradición única que distingue a Munébrega.

A las 18.30 horas, los Dulzaineros del Corral Blanco acompañan la primera vuelta al pueblo, en la que vecinos y visitantes recorren las calles al ritmo del TON, una danza que baja desde la ermita y que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Los actos tradicionales continúan el domingo con la eucaristía en el cerro a las 8.30 horas, y a continuación, otra en la iglesia de la localidad a las 11.00 horas.

El baile comienza con la peana del santo portada en remolques adornados con ramas. Con la llegada al cerro de la ermita, se divisa todo el valle del Jalón y del Jiloca y empiezan los primeros bailes. Una vez acabada la misa, el santo vuelve a salir a hombros y se repite la danza tradicional. El rito se mantiene mientras se da una vuelta a la ermita en sentido contrario a las agujas del reloj. Además, el viernes y el sábado, se han organizado un programa de actos como juegos tradicionales y DJ.

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Todo este legado arquitectónico y tradicional distinguen a Munébrega de otros municipios de la comunidad, siendo un destino ideal para escapar del ruido urbano.