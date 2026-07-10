Ya puedes solicitar tu plaza de caravana para ver el eclipse desde Valdespartera

El Ayuntamiento de Zaragoza habilitará una zona gratuita con capacidad para 1.300 caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas en el Recinto Ferial de Valdespartera con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, para el que ya ha abierto el plazo de reserva de plazas.

El consistorio ha puesto en marcha este viernes una página web disponible en español, inglés y francés, desde la que los usuarios podrán reservar una plaza en este espacio, acondicionado para acoger a quienes se desplacen a la capital aragonesa para presenciar el fenómeno astronómico.

Tras completar la inscripción con los datos del titular y del vehículo, la aplicación genera un código QR personalizado que deberá presentarse tanto a la entrada como a la salida del recinto.

Este sistema permitirá controlar los accesos y conocer en todo momento los vehículos que permanecen en el interior, mientras que el personal auxiliar será el encargado de distribuirlos en las distintas zonas habilitadas. El recinto permanecerá abierto desde las 10.00 horas del 10 de agosto hasta las 20.00 horas del 13 de agosto, un periodo en el que estará permitido el estacionamiento pero no la acampada.

Para facilitar la organización, el espacio, que estará vigilado durante toda su apertura, se dividirá en catorce sectores de aparcamiento y contará además con una zona específica para la observación del eclipse. El acceso se realizará por las calles Salomón y Reina de Saba, mientras que la salida estará situada en la calle Centauros del Desierto, con conexión a la avenida Casablanca.

Además del aparcamiento, el Ayuntamiento habilitará fuentes de agua, cuatro áreas de aseos, una zona de duchas, un punto de vertido de aguas negras, asistencia sanitaria, personal de prevención de incendios, vigilancia y personal auxiliar.

Las personas que formalicen la reserva podrán descargar desde la web un folleto con información práctica sobre el recinto, los servicios disponibles, el plano de las instalaciones, los recursos públicos próximos y los teléfonos de emergencia.

La creación de esta área para caravanas forma parte del dispositivo especial que prepara el Ayuntamiento para la celebración del eclipse total de Sol, en cuya organización participan de forma coordinada las distintas áreas municipales con el objetivo de garantizar la movilidad, la seguridad y la atención a los miles de personas que se espera visiten Zaragoza durante esas fechas.

El consistorio prevé presentar en las próximas semanas el resto del operativo y la programación de actividades prevista con motivo de un fenómeno astronómico que convertirá a Zaragoza en uno de los principales puntos de observación del eclipse en España.