El que será uno de los barrios más grandes de Zaragoza cuenta ya con unos depósitos de agua que permitirán que siga creciendo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado este viernes los nuevos depósitos y el sistema de bombeo de agua del barrio de Arcosur, una infraestructura de más de 10 millones de euros ejecutada por la junta de compensación que garantiza el suministro a más de 22.000 viviendas de este barrio y de Rosales del Canal y respalda su crecimiento urbanístico.

Durante la visita a las instalaciones, Chueca ha defendido que la actuación es fruto de la "planificación" y la "anticipación" del Ayuntamiento junto con la junta de compensación y ha asegurado que, sin este proyecto, el desarrollo residencial de Arcosur podría haberse visto frenado.

"Si no tuviésemos hechos estos depósitos tendríamos que paralizar la construcción de las viviendas", ha afirmado la alcaldesa, quien ha subrayado que la infraestructura evita que el abastecimiento de agua se convierta en un "factor limitante" para seguir concediendo licencias y construyendo viviendas en uno de los principales ámbitos de expansión de la capital aragonesa.

El complejo está formado por dos depósitos de 10.000 metros cúbicos de capacidad cada uno, con un total de 20.000, y ha requerido además la ejecución de una conducción de más de cuatro kilómetros desde Montecanal mediante tuberías de gran diámetro.

80.000 vecinos

La alcaldesa ha explicado que las instalaciones darán servicio a las más de 22.000 viviendas previstas en Arcosur y Rosales del Canal, donde podrían residir alrededor de 80.000 personas. "Zaragoza está creciendo como nunca, pero lo estamos haciendo con cabeza", ha señalado, al tiempo que ha defendido que el crecimiento urbano debe ir acompañado de las infraestructuras necesarias para mantener la calidad de vida.

Chueca también ha recordado que el proyecto comenzó a plantearse en 2009, aunque quedó paralizado, hasta volver a ser reactivado durante el pasado mandato y culminado en los últimos tres años. En este sentido, ha agradecido la colaboración de la Junta de Compensación para hacer posible una inversión que ha calificado de "fundamental" para el futuro del barrio.

La regidora ha destacado además que los depósitos cumplen los máximos estándares de eficiencia energética y que estarán alimentados por la planta fotovoltaica instalada en los depósitos de Montecanal, lo que permitirá garantizar su autonomía eléctrica.

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En este sentido ha precisado que, ante un eventual apagón, "los vecinos pueden estar tranquilos porque el suministro de agua va a estar garantizado". Asimismo, ha indicado que el agua almacenada ha superado los controles del Instituto Municipal de Salud Pública, tras analizar más de 58 parámetros de calidad, y ha concluido que esta infraestructura demuestra que Zaragoza crece "con planificación, con anticipación" y con unos servicios públicos preparados para acompañar su desarrollo.