Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: "Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda"

En apenas unas horas, un vídeo grabado en la calle en Zaragoza ha alcanzado decenas de miles de reproducciones en redes sociales. ¿Qué aparecía en esas imágenes virales? Pues una mujer bailando plácidamente en la calle, sin importarle las miradas del resto, en pleno paseo Independencia de la capital aragonesa. Esa mujer se llama Blanca Ponce Rojas y, según ha explicado en una entrevista con este diario, fue hace dos años cuando se quitó la vergüenza y comenzó a moverse al ritmo de la música en sus paseos por la ciudad.

Blanca prefiere no desvelar su edad, advierte con una pícara sonrisa, pero sí que cuenta que desde niña le ha gustado la danza y el teatro, todo lo relacionado con las artes escénicas. A ella le hubiera encantado formarse como bailarina y haber dedicado su carrera a eso, pero sus padres, recuerda, no lo veían como una salida profesional plausible para su hija. "No pude estudiar danza pero era lo que quería. En aquellos tiempos lo veían como raro, pero estoy segura de que hubiera sido una artista. El arte siempre me ha gustado, siempre he pintado, he dibujado, he hecho exposiciones en Madrid, Barcelona, aquí en Zaragoza en varios sitios", explica.

ENTREVISTA A LA SEÑORA QUE SE HIZO VIRAL POR BAILAR EN LA CALLE / Miguel Angel Gracia / EPA

Así que Blanca no pudo estudiar danza, por lo que hizo "lo que se supone que tenía que hacer": ser profesora. Eso sí, ha disfrutado mucho de su profesión, aunque según se le pregunta desvela que también le hubiera gustado ser periodista. "En realidad he disfrutado mucho con mis alumnos. Con los padres no tanto", ríe.

Muchos de esos alumnos ahora le paran por la calle y le saludan cuando le paran y es que a Blanca hay que pararle porque su energía desborda. Los sábados, cuenta, se va a los bares que hay en la calle Cuatro de Agosto de Zaragoza y se pasa horas sola bailando. También le encanta viajar por su cuenta.

"Una sinvergüenza de muchísimo cuidado"

Y es que por si no lo van pillando, Blanca tiene pocos miramientos. No le importa mucho lo que digan los demás. Se ha hecho viral ahora por un video bailando en la calle, pero según cuenta lleva unos dos años danzando desvergonzada por los rincones de la capital aragonesa. ¿Por qué? "Pues porque me encanta bailar. De siempre. Y con el tiempo se me acabó yendo la vergüenza. Ahora ya no me queda nada. Soy una sinvergüenza de muchísimo cuidado", ríe.

Su filosofía de vida es sencilla y a la par ambiciosa. Blanca ha perdido los miedos, cuenta, los tabúes y "las sandeces". "He llegado hasta mi ser interno, le he conocido y me ha dicho: 'Blanca, baila. Tira por ahí, ¡sosa!'. Y le hice caso. Y ahora voy bailando a todos lados ya sea verano, invierno, primavera...", explica.

Y, efectivamente, hasta la redacción de este diario, pese al calor de este verano, ha llegado bailando. Dentro también ha bailado. Y al irse lo ha vuelto a hacer. Su alegría contagia buen humor. En sus cascos escucha música de los 80 y los 90, la que ella escuchaba cuando era joven.

Sirenas y corazones

Su actitud, cuenta, es casi siempre bien acogida por el resto. Solo una vez tuvo una mala experiencia. "Iba yo bailando, pimpam, pimpam -cuenta mientras lo simula- y me di cuenta de que me seguían un señor y una señora mirándome raro. Daban mala gana pero decidí pasar de ellos. Entonces, de pronto, cuando llegué al paseo Independencia se me acercó un coche de la Policía Nacional. Yo pregunté: '¿Qué pasa, agente?' Y ellos me preguntaron si me encontraba mal. '¿Usted me ve mal?', le respondí, y es que los dos de antes le habían dicho a la Policía que yo no estaba bien del coco. Fíjate", rememora. Ahora, dice, la policía y los bomberos ya la conocen. "Cuando me ven me pitan, me hacen corazones con la mano y hasta ponen la sirena. Yo me lo paso en grande", resume.

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Esta mujer viral se ha hecho famosa en redes sin ella siquiera pretenderlo. "No tengo de eso. Fue mi sobrina Beatriz la que me llamó y me dijo que habían subido un video mío bailando por la calle y que llevaba no sé cuantos miles de visitas y otros tantos miles de 'likes'. Al final te digo yo que me hago artista", sentencia la mujer, antes de despedirse agradecida y, cómo no, con un baile.