Que no te den la chapa con el Mundial de fútbol: el juego infantil también es una competición en Zaragoza

No tendrá el seguimiento del Mundial, pero también es fútbol. Aunque se juegue con chapas. Al menos así lo consideran los aficionados a esta modalidad del juego infantil que se ha consolidado en tableros de toda España, con sus propios torneos y ligas. En Zaragoza poco a poco gana en aficionados y todos ellos tienen su espacio en una de las salas del centro cívico Delicias. Allí suelen reunirse los domingos en una comunidad de deportistas de tablero que va de la nostalgia a la estrategia.

El fútbol chapa, con sus normas federadas y estructura actual, es relativamente reciente. De hecho, el fundador de la agrupación zaragozana, Sergio Planted, se interesó por el juego con el comienzo del siglo gracias a una versión del juego a la que se aficionó por internet. Justo en aquel momento comenzaba a fraguarse todo un mundillo de clubes presenciales entre Madrid y Andalucía que él mismo trasladó con éxito a la capital aragonesa. «Comenzamos a movernos de forma muy casero», afirma.

El club aragonés se fundó en 2013 y desde ese momento por sus torneos ha pasado gente de perfiles muy diferentes, que van desde los aficionados al fútbol hasta a los interesados en las mecánicas de los juegos de mesa. Sin olvidar a los nostálgicos, pues hablar de jugar a las chapas es evocar otra época. «“Hay muchos jugadores que pertenecen a esa generación que en los 70 jugaba en la calle con lo que había: garbanzos como pelotas y cajas de puros como porterías, explica».

El zaragozano Sergio Planted es el fundador del club de fútbol chapa en la capital aragonesa. / Miguel Ángel Gracia

El Mundial de fútbol del que se juega con balón y césped ha pillado a los federados en Zaragoza resolviendo los últimos partidos de la liga. «Actualmente somos más de 500 jugadores federados en toda España y los perfiles son muy distintos. Hay gente muy futbolera, pero también hay personas a las que no les gusta nada el fútbol real y se acercan a esto por su dinámica de juego de mesa y por el componente social», indica.

Por el momento en Zaragoza participan de forma activa en las actividades una decena de futbolchapistas, pero están trabajando en la expansión de esta modalidad a través de redes sociales, el boca a boca y participando en eventos. «Hemos colaborado con el Real Zaragoza en varias fanzones, ferias zaragocistas y exposiciones, e incluso hemos dado charlas en institutos y centros de formación», indica. También han colaborado con Ámbar, no en vano, la chapa de cerveza es la materia con la que se forjan los sueños de gloria en una competición de este tipo. «Nos encantaría encontrar gente interesada en las provincias de Huesca o Teruel para que la afición crezca fuera de la capital», dice Planted.

La competición se organiza a través de una liga que se juega durante todo el año, por lo general los domingos. Además, casi todos los fines de semana se disputan torneos abiertos a nivel nacional, conocidos como Opens, donde los participantes suman puntos para la clasificación general según sus resultados. Al final de la temporada, los jugadores con mejor puntuación se clasifican para el Campeonato de España, un torneo que cambia de sede cada año y que en esta ocasión se celebrará en Mérida durante el mes de octubre. Allí acudirá Planted como ganador aragonés de este año.

Detalle de una de las alineaciones del club aragonés de fútbo chapa. / Miguel Ángel Gracia

El fútbol chapa exige horas de dedicación en casa y en el tablero. Muchos jugadores diseñan e imprimen sus equipaciones por ordenador, mientras que otros las pintan a mano de forma tradicional. Ahí recrean alineaciones históricas que acaban siendo piezas de coleccionismo. «Es un juego de precisión y táctica donde hay que anticiparse a los movimientos del rival en un golpeo de las chapas que comparte dinámicas con el billar en trayectorias y efectos», detalla.

Las puertas del club están abiertas a todo el mundo. La también zaragozana María Royo es la pareja de Planted dentro y fuera del tablero y poco a poco entró en el mundillo hasta el punto de que ya han ganado alguna competición. «A mucha gente esto le resulta muy curioso pues piensan que es un pasatiempo infantil, aunque la realidad es que tiene mucha complejidad y un trasfondo competitivo real», confirma.

El mundial profesional de fútbol chapas ya no está tan lejos, pues esta afición se está expandiendo a nivel global y ya no solo se juega en España. En Portugal también hay clubes y organizan sus propios torneos. El año pasado se celebró la primera competición con la participación de jugadores de Brasil, Argentina y México. «Gracias a las redes sociales muchas personas de todo el mundo nos contactan para fabricar sus propios campos y equipos y así empiezan a mover la actividad en sus países», manifiesta.