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Gabino Diego, entusiasmado por su estancia en Zaragoza: "Saldré a disfrutar de la ciudad y de su gente"

El intérprete, devoto de la ciudad aragonesa, ha disfrutado de la gastronomía local en la taberna Vinos Moneva del Casco Antiguo

Gabino Diego visitó la taberna Vinos Moneva este pasado 9 de julio

Gabino Diego visitó la taberna Vinos Moneva este pasado 9 de julio / Agencia Almozara / Sergio Parra

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Gabriel Boj

Gabino Diego, consolidado actor de películas como "¡Ay, Carmela!", interpretación que le otorgó un premio Goya; y, más recientemente, "Torrente Presidente" ha vuelto a Zaragoza. Su estancia en la ciudad, por la cual admite tener cierta devoción, se debe a la representación hasta mañana, domingo 12 de julio, de la comedia "Pijama para Seis" en el Teatro Principal.

Dado su especial interés por la ciudad y, como él mismo reconoce, los grandes amigos que tiene en esta, no es sorprendente ver al actor explorando la oferta culinaria de la capital aragonesa. La reciente noche del jueves 9 de julio, se vio al actor visitando la taberna zaragozana Vinos Moneva, situada en pleno Casco Antiguo de la ciudad. En concreto, se sitúa en Calle de los Estébanes, 4, en la zona del Tubo.

La taberna se especializa en comida aragonesa, destacando las migas con diversos ingredientes; y en tapas y vinagrillos variados. El actor acudió junto a dos compañeros de elenco, Jesús Cisneros e Isabel Gaudí, y degustaron algunos de los platos más destacados de la casa, como migas con uva y longaniza, paleta de jamón y ensalada de tomate con ventresca.

Fotografía de la presentación de la obra &quot;Pijama para seis&quot;

Fotografía de la presentación de la obra "Pijama para seis" / Ayuntamiento de Zaragoza

Mucha historia con Zaragoza

El actor, de origen madrileño, es visitante habitual de la ciudad desde principios de la década de los 90. Es conocido, sobre todo por su círculo más cercano, el afán del actor por sumergirse en la cultura nocturna de la ciudad. Algunos de los bares que más ha frecuentado en las últimas cuatro décadas se encuentran la sala Oasis, Casa Emilio o el Plata, entre otros.

De igual manera, es conocido por sus amigos que al interprete le suele gustar terminar las noches cantando, tanto con guitarra como sin ella. Además, también demuestra sus capacidades para la actuación, imitando a distintas figuras conocidas, como famosos y conocidos de la cultura popular

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Gabino destaca que gran parte del gusto que tiene por actuar en Zaragoza se debe a que el público, en palabras del propio actor, es una maravilla y tiene un sentido del humor muy desarrollado. También reconoce, a modo casi anecdótico y para remarcar lo anterior, que "en España, cuando se imitan los acentos, los únicos que no se cabrean son los aragoneses".

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