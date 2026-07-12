¿Cómo será Zaragoza cuando acaben las obras y se cumplan las promesas? Llega el debate del estado de la ciudad

Zaragoza afronta la próxima semana el último debate del estado de la ciudad antes de las próximas elecciones, para las que ya quedan poco más de 10 meses. Esta será la tercera cita con Natalia Chueca en la Alcaldía y, como siempre, su discurso copará casi toda la atención, ya que en su alocución es cuando los alcaldes dibujan la ciudad que se imaginan y la que prometen a lo largo de los próximos años. En lo que llevamos de mandato, muchas son los compromiso y anuncios realizados y puestos todos juntos permiten imaginarse esa ciudad que la primera edil ya ha comenzado a construir. Este es el relato de lo que, por el momento, la política conservadora ha dibujado para el porvenir de la capital aragonesa. Así será la ciudad si la regidora acierta y cumple.

La Zaragoza de Chueca será más grande que la actual. La alcaldesa se ha marcado el reto de alcanzar los 800.000 habitantes en los próximos años, lo que supone un crecimiento de aproximadamente un 15% con respecto a la actualidad. Ese crecimiento tendrá unas repercusiones que marcan el resto de planes y estrategias que impulsa el consistorio y también tiene un nombre propio: Arcosur.

Parcelas para viviendas en venta en Arcosur, con grúas y pisos ya construidos de fondo. / Jaime Galindo

Este barrio al sur de la ciudad es quizá lo que más se va a transformar en los próximos años. Decenas de grúas están ya transformando un paisaje que hasta hace poco estaba formado por unos pocos bloques de vivienda aislados y un hábitat ideal para los conejos. En Arcosur habrá también una escuela infantil que el ayuntamiento construirá próximamente y, dentro de unos pocos años, un centro de salud. Unos 70.000 vecinos habitarán en la zona cuando haya terminado su urbanización y se hayan completado todas las manzanas.

Arcosur

En Arcosur veremos también, según lo anunciado y/o prometido por Chueca, la segunda línea del tranvía de Zaragoza, que funcionará como una ampliación de la primera, que no se puede alargar sobre las mismas vías porque el contrato de gestión lo impide. Aunque todavía no está claro si será un tranvía lo que una la parada de Los Olvidados con Arcosur, por sus declaraciones esta parece ser la opción predilecta del Gobierno municipal, un proyecto para el que cuenta además con el apoyo de el Gobierno de Aragón.

Pero esa ampliación de la línea 1 del tranvía no es la única que llegará en materia de movilidad. Los planes del Gobierno municipal pasan por aprovechar los próximos diez años como una fase de transición hacia nuevas soluciones más innovadoras que hoy solo son planteamientos futuristas. Así se ha diseñado el nuevo contrato del bus que entrará en vigor el año que viene, con la flexibilidad suficiente como para ampliar y redibujar líneas mientras la ciudad crece y mientras, también, se piensa cómo dar solución a la movilidad del futuro, que pasará por conectar nuevos barrios como Arcosur, Parque Venecia II, y otras zonas de nuevo desarrollo con el resto de la ciudad.

Una de las paradas más usadas del tranvía de Zaragoza reforma sus accesos peatonales. / Laura Trives

Para esto, la alcaldesa no ha descartado una segunda línea del tranvía (no la ampliación de la 1, sino otra) pero ha dicho que esta nunca sería la línea 2 que se diseñó en el pasado, que nunca se ejecutó y que iba a cruzar la ciudad de este a oeste. Será otra cosa que puede que acabe no siendo un tranvía, sino un tren con ruedas o un bus autónomo de gran capacidad. Las opciones no están cerradas y se implantarán cuando se diseñe el próximo contrato del autobús, por lo que todavía queda teniendo en cuenta que aún no se ha adjudicado el actual, que tendrá una duración de 10 años.

Recientemente anunció la alcaldesa la compra de más bicicletas para el servicio Bizi, por lo que en los próximos meses deberían de verse más ciclos en las estaciones.

Obras en marcha

De aquí a unos meses, solo con las obras que hay en marcha, a las que hay que sumar las anunciadas (como la reforma del paseo María Agustín y Pamplona) la transformación de la ciudad va a ser plausible. De aquí a un año, los nuevos tilos que se planten en el Coso estarán ya acostumbrándose a su nuevo hogar. La plaza San Miguel tendrá aceras más anchas y un aspecto nuevo aunque con una pérgola y no con una fuente como piden los vecinos. En Universidad, Pedro Cerbuna estará otra vez a rebosar de terrazas y sin máquinas. Y en el Portillo se habrá estrenado el quiosco de esta nueva zona verde que algunos temen que sea un mar de asfalto con algún que otro árbol. En Torrero tendría que estar abierto el Parque de Atracciones y en Montemolín una ciudad del cine que, según el PP, va a atraer importantes rodajes a la ciudad. La Almozara y Valdespartera tendrán piscinas nuevas y los vecinos de la ciudad podrán volver a pasear por las riberas del Huerva.

En un futuro inmediato, los zaragocistas volverán a animar a su equipo en una Romareda reconstruida y completamente nueva, mucho más grande que la anterior y quizá tengan también un nuevo recinto al que ir para asistir a grandes conciertos ya que, según desveló Chueca en su última entrevista, el proyecto de un WiZink Center en Zaragoza no está descartado. Como tampoco lo está la Ciudad del Deporte, un complejo que dentro de diez años podría ser una realidad.

Vista aérea del DAT Alierta, según la recreación de Idom. / EL PERIÓDICO

Por el norte, la ciudad se cerrará con la construcción del DAT Alierta, un nuevo parque tecnológico al que tendrían que llegar empresas punteras a lo que hoy es un páramo de nuevo habitado solo por conejos. Y por el oeste, la Torre del Agua se erigirá iluminando un recinto Expo en el que, si se cumplen los planes, no tendría que haber tantos edificios vacíos.

Noticias relacionadas

Ahora, solo falta saber qué prometerá Chueca en este próximo debate y, sobre todo, qué es lo que deciden los ciudadanos el próximo mes de mayo cuando acudan a las urnas: seguir el camino trazado y aquí narrado o dibujar un futuro diferente.