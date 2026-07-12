ARopa2, el proyecto de reutilización textil que recoge entre 2.000 y 6.000 kilos de ropa al día en Zaragoza: "Es una auténtica vergüenza el consumo que hay"

ARopa2 es el proyecto de reutilización textil impulsado por Tiebel Servicios de Inserción, una entidad de economía social que trabaja desde 2009 para crear empleo para personas en riesgo de exclusión. Su nave y tienda se encuentran en c/ Benjamín Franklin, 9, con un horario estos meses de verano de lunes a viernes de 9.00 horas a 15.00 y los sábados de 9.00 horas a 14.00. Desde allí, se gestionan un sistema integral de recogida, clasificación y reutilización de ropa que se ha convertido en la gran referencia del sector en Zaragoza.

El proyecto nació en 2013, después de unas jornadas sobre empleo y medioambiente en Zaragoza. En aquel momento, la ciudad era una de las pocas grandes urbes españolas que no contaba con una empresa de recogida de textil. La iniciativa encajaba a la perfección en el ámbito de la economía social y solidaria, y pronto se sumó la cooperativa La Veloz, pionería en mensajería sostenible en España, que asumió la logística de recogida. Mientras que, Tiebel, se encarga de la producción y la salida de la ropa.

Varias personas ojean prendas en la tienda de segunda mano aRopa2. / Josema Molina

Trabajan con personas en riesgo de exclusión social

En aRopa2 trabajan once personas entre recogida, triaje, producción, tienda, todas ellas en proceso de inserción laboral. “Nuestra misión es generar puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social”, explica el responsable. “Máximo están tres años con nosotros y en este tiempo, aparte de trabajar, están con contrato y con acciones formativas para que puedan salir a una empresa normalizada”.

La cantidad de ropa de recogida varía según la temporada y los cambios de armario. Entre diciembre y marzo, el volumen baja y se recogen unos 2.000 kilos al día. En temporada alta, pueden superar los 6.000 kilos diarios. El proceso comienza con la recogida y continúa en la nave, donde se realiza un primer triaje para separar lo reutilizable de lo que no. Después, la ropa apta pasa por segundo triaje manual: se revisan bajos, botones, cremalleras y estado general. Las prendas que se encuentran en perfecto estado se destinan a la reutilización, y las que no, a otros usos.

La 'tienda' de Zaragoza con más ropa de segunda mano ha comenzado sus rebajas de verano. / Josema Molina

Han colaborado con películas como La Virgen Roja o La Estrella Azul

La ropa no apta puede convertirse en trapo industrial, aunque su demanda ha ido decreciendo frente a la celulosa. Otra parte se envía a gestores de residuos que la transforman en aislantes u otros materiales. La ropa reutilizable tiene varias salidas: la principal es la tienda de aRopa 2, ubicada en la nave desde el año pasado. Antes se ubicaban en el Polígono Alcalde Caballero, pero el traslado a un espacio más grande y acondicionado como tienda ha multiplicado la afluencia. “Antes venía una persona o dos en todo el día; ahora todos los días hay gente”, señala el responsable. Lo que más les ha sorprendido es la llegada de una gran afluencia de público joven en los últimos meses. Antes predominaban personas de mediana edad o con pocos recursos pero ahora confluyen todos los perfiles. El impulso y la gestión de las redes sociales una trabajadora, ha sido la clave del éxito.

Uno de los trabajadores de la tienda aRopa2. / Josema Molina

Además de la venta directa, aRopa2 suministra ropa a otras tiendas, realiza entrega social a personas derivadas por servicios sociales y colabora con el sector cultural. Algunas de las películas en las que ha participado con su vestuario son La Virgen Roja, Las Niñas, La Maternal, La Novia o Estrella Azul.

La ropa vintage junto con la ropa de marca, lo más vendido

El proyecto cuenta con un apoyo del INAEM, aunque la financiación pública solo representa un 12% del total. El resto procede de recursos propios y de la venta. La oferta es generalista: ropa de marca, vintage, prendas de trabajo y piezas de distintas épocas. La ropa vintage y la de marca son las que más salida tienen, aunque no siempre llegan en gran cantidad. La ropa de hombre suele venir más deteriorada, algo que el responsable atribuye a que “los hombres no compran tanta ropa”.

Un impacto ambiental devastador

Antes de abordar el impacto ambiental, el responsable define el fenómeno de la fast fashion. “Antes había dos campañas al año; ahora hay 52. Sale una colección cada semana”. Este modelo ha disparado el consumo y ha generado un problema global. “Es una auténtica vergüenza el consumo de ropa que hay y el problema medioambiental que eso genera”, afirma. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta y cada prenda puede requerir entre 14.000 y 16.000 litros de agua desde el cultivo del algodón hasta el teñido. En países asiáticos, donde se fabrica la mayor parte, las aguas residuales sin depurar acaban en los ríos, teñidos cada día de un color distinto.

Descuentos de hasta el 30 % y el 50% , en julio y agosto respectivamente en aRopa2. / Josema Molina

El transporte añade otro impacto: una prenda puede recorrer 65.000 kilómetros en su ciclo de vida. A esto se suma el lavado doméstico, que libera microplásticos a los ríos. “No hace falta lavar la ropa cada vez que te la pones”, recuerda el dueño.

El objetivo de Arropa2 es doble: social y medioambiental. “Nuestra misión es intentar salvar el planeta, poner nuestro granito de arena”, resume el responsable. Trabajan bajo los principios de la economía social: cooperación, compromiso con el entorno, igualdad y sostenibilidad. “Queremos un mundo diferente en el que las personas estemos en el centro, no el capital”.

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Durante los meses de verano de julio y agosto, la tienda ofrece unos descuentos del 30% y del 50% respectivamente, un aliciente más para consumir prendas de manera responsable.