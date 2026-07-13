¿Cómo afectará a la tasa de basuras el ambicioso proyecto de reciclaje de Zaragoza?

La capital aragonesa será pionera en el mundo en transformar, mediante procesos termoquímicos, la basura no reciclable para que acabe convertid en metanol, hidrógeno y otros combustibles de baja huella de carbono que pueden ser comercializados. Esto permitirá que, al dejar de enterrar residuos, la ciudad alcance en 2030 (cuando está prevista la puesta en marcha de esta novedosa planta de refinado) el objetivo europeo de ser climáticamente eficiente. De forma paralela podría permitir reducir el impuesto de basura derivado de la Ley de residuos de 2022 que el Gobierno central repercute directamente a todos los ayuntamientos.

En España se aplica desde esa fecha una directiva europea, por la que se obliga a los contribuyentes a pagar el 100% del servicio de recogida, transporte y tratamiento de basuras que va al contenedor de restos, es decir, aquellos desechos que no son plástico, cartón, vidrio u orgánico, o que simplemente no se reciclan. Sin embargo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que si la capital aragonesa logra que no se produzcan esos desechos esta tasa "no será necesaria", algo que repercutirá directamente en la economía de los ciudadanos.

Con el cambio en el sistema de reciclaje de basuras se podrá poner fin a un cargo que fue duramente criticado desde el principio. "Si Zaragoza es capaz de transformar esta basura en energía y otras materias primas reutilizables, dejará también de pagar este impuesto al que nos ha condenado el gobierno socialista en los últimos años y que tanta reacción ha tenido", ha afirmado Chueca.

En la capital aragonesa se pagan de media unos 70 euros anuales por el servicio de recogida, una cifra que está ligeramente por debajo de la media estatal. La previsión de ingresos para este año es de 46,7 millones de euros, lo que aproximadamente supone un 10% menos del gasto total del proceso.

Además de este probable cambio para el bolsillo del ciudadano, el hecho de reducir drásticamente los residuos que acaban enterrados en el vertedero, permitirá evitar los costes actualmente asociados al depósito de estos residuos. Este ahorro se cifra en un primer momento en unos 4,5 millones de euros al año, como mínimo. Este montante extra se invertirá, previsiblemente, en la mejora del sistema de recogida y tratamiento de la ciudad.

Chueca también ha avanzado que la iniciativa presentada este lunes se enmarca en la estrategia municipal para convertir Zaragoza en una de las cien ciudades climáticamente neutras de Europa, un compromiso que impulsa actuaciones pioneras en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular.