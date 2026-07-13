Cierra una emblemática taberna cervecera en pleno centro de Zaragoza: "Duele muchísimo, nos volveremos a encontrar"
El complicado contexto del local y la imposibilidad de acordar un nuevo contrato de alquiler fuerzan el cierre de Cervezas Ordio 11 años después
Zaragoza sigue encadenando cierres en todos los distritos de la ciudad. Cada vez es mucho más frecuente ver carteles de "Se traspasa" o "Se alquila" en decenas de calles de la ciudad, como si son locales que apenas llevan varios años abiertos, como si son tascas que han visto pasar varias generaciones. Muchas no perduran en el tiempo. Hace varios días, uno de estos anuncios salió a la luz y volvió a derrumbar ilusiones de una taberna que llevaba más de una década sirviendo cañas, tercios o cervezas en cualquier formato.
En este caso es el local de Cervezas Ordio, en la calle de Espoz y La Mina número 7, que, tras 11 años de actividad, se ve obligada a echar la persiana abajo y poner un punto y final a su actividad en el centro de Zaragoza. La decisión la hizo oficial la propiedad de la taberna a través de sus redes sociales, en un comunicado que estremeció a sus seguidores. "No cerramos porque hayamos dejado de creer en este proyecto, ni porque hayamos perdido las ganas. Cerramos porque las circunstancias nos han llevado hasta aquí", expresan en estas líneas.
Entre otros motivos, como una obra en una comunidad de vecinos con la que comparten calle o la retirada de su terraza por una nueva ordenanza, destaca el hecho de que "no ha sido posible llegar a un acuerdo" con la propiedad del local y renovar el contrato del alquiler. "Con todo esto, mantener abierta la taberna se ha vuelto sencillamente insostenible", plasman.
Pese a las malas noticias, quieren destacar que se termina la etapa de la taberna, no de la marca. "La fábrica sigue funcionando, seguiremos elaborando nuestras cervezas con el mismo cariño de siempre. Seguimos soñando", recalcan. Una cadena de "raíces aragonesas", nacida de un proyecto en la localidad oscense de Blesa allá por el 2012.
El establecimiento se ha ganado fama por la zona por convertirse en un espacio de ocio con numerosos eventos que han organizado a lo largo de los años. Conciertos, cumpleaños, DJs... La taberna de Ordio es un lugar de reunión de mucha actividad. "Este lugar no ha sido solo un sitio donde tomar una cerveza, ha sido un punto de encuentro, de conversaciones interminables, de risas, de música, de brindis, de gente maravillosa y de momentos que nos llevaremos para siempre", añaden.
Pero esta etapa llega a su fin este próximo 25 de junio, cuando tendrá lugar una fiesta de despedida horas antes del cierre. Desde las 18.00 horas en la misma ubicación, con el fin de poner un broche de oro a un negocio hostelero que ha servido durante más de una década a los verdaderos amantes de la cerveza.
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