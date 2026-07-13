Cinco años sin peaje en la AP-2: los negocios de la N-2 resisten a una caída del tráfico del 75% en 5 años

En un escondido apartadero de la carretera nacional N-2, a mitad de camino entre Pina de Ebro y Bujaraloz, Bernardo y Adriana Royo mantienen con vida el espíritu de La Venta de Santa Lucía, un parador de diligencias abierto en 1570 que funciona como casa de comidas desde que sus abuelos lo reabrieron a mediados del siglo pasado. «Cuando levantaron el peaje, pensamos lo que era evidente: por aquí no pasará ni Dios, así que tendremos que cerrar. Y aunque ha bajado el volumen de los servicios, sobre todo entre horas, hemos resistido bien. La gente sale de la autopista a comer, damos casi el mismo número de comidas que antes. Y yo cada vez veo más tráfico por aquí», comparten los hermanos Royo, supervivientes de la liberación del peaje de la AP-2 hace ahora cinco años, una decisión que ha removido los cimientos del tráfico en el eje vial que conecta Zaragoza y Barcelona.

El fin de la concesión supuso un antes y un después para los comercios y los pueblos de la N-2, que han visto como su carretera se ha vaciado en apenas un lustro. En el tramo que conecta Pina y Bujaraloz, por ejemplo, el flujo de vehículos ha caído un 73%, de los 7.200 vehículos que transitaban esta vía hace cinco años a los 1.907 que el aforo registraba de media en 2024. Del mismo modo, el tráfico en la autopista se ha quintuplicado, rozando ahora los 25.000 vehículos al día, y con una presencia importante de transporte pesado, que ha abandonado en masa la nacional.

Camiones estacionados en la N-II. / Laura Trives

Según los datos de la estación de aforo que la Dirección General de Tráfico tiene a la altura de La Almolda para medir los flujos viarios, se ha dado un auténtico trasvase de vehículos pesados hacia la autopista, lo que dificulta el tránsito en la vía pese a ser de alta capacidad, en especial cuando hay un accidente, momento en el que se convierte «en una auténtica ratonera», coinciden varios de los testimonios consultados. Por ponerle datos al asunto, el 38% del tráfico corresponde hoy en día a transporte pesado, mientras que en 2019 el porcentaje se reducía al 25%.

Sin embargo, muchos transportistas optan por salir de la autopista para hacer la parada técnica en los restaurantes de siempre. «Nuestra clientela es la misma que antes. La mayoría son camioneros, y como entre transportistas funciona mucho el boca a boca, pues nos ha ido bien. Algo habrá caído, pero nos vamos manteniendo y damos entre 80 y 100 comidas al día», señala Adrián Dolz, propietario del restaurante El Único, en la entrada de Osera de Ebro.

Allí, en los municipios, también se ha notado el bajo flujo de tráfico, aunque nadie abandona la resistencia. «Al principio fue muy duro porque nos quedamos sin gente, pero creo que los restaurantes siguen trabajando lo mismo que antes. La autopista no tiene demasiados sitios para los transportistas, así que el trabajador, ese que quiere comer bien, va a los restaurantes de los pueblos, que es donde se come a gusto. Lo que necesitamos es que nos hagan los accesos, las rotondas, y ese es un proyecto que está aprobado en el ministerio. En Osera nos toca uno en la carretera de Monegrillo y creo que nos daría vida», indica el alcalde de Osera, Enrique Gómez.

200 servicios de comida

De hecho, en las localidades que sí tienen salida directa a la autopista (Alfajarín, Pina de Ebro, Bujaraloz y Candasnos) los negocios de carretera van incluso mejor que antaño. Uno de los míticos paradores de la N-2 es el Buffet El Español, en Bujaraloz, donde Jesús Boned lleva 46 años al pie del cañón. «Desde que dejaron libre la autopista trabajamos bastante más. Al principio nos costó porque por la nacional no pasa nadie, pero a puro de hacerlo bien la clientela ha vuelto a salir de propio», explica el encargado de un restaurante que reparte más de 200 servicios de comida en los días laborables y cerca de 400 los fines de semana.

Existe, además, otro factor que ha favorecido esta resistencia de los negocios de la N-2: son pocos, pero ya eran pocos antes de la liberación de la autopista. Algunos restaurantes emblemáticos como El Ciervo o El Portal de los Monegros lucen ruinosos, abandonados por el paso del tiempo, aunque dejaron la actividad antes incluso de la decisión de abrir el peaje. «Al final, los que quedamos nos repartimos bien la demanda de los que quieren comer en la carretera», señala el responsable del Hotel Doña Pepa, Juan Pablo Moreno, que ha cogido el testigo del negocio familiar a sus 26 años.

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Adrián Dolz, del restaurante El Único. / LAURA TRIVES

Mientras tanto, lo que parecía una decisión para el largo plazo con la gratuidad de las autopistas podría dar un viraje imprevisto. La Generalitat de Cataluña, como ya hizo el Gobierno del País Vasco, ha abierto el debate para recuperar los peajes en las vías de alta capacidad, entre ellas la AP-2 en el tramo que corresponde al territorio catalán, es decir, pasado Fraga. Apenas un lustro después de la celebración de los conductores y la impotencia de los negocios de la nacional, el tablero de juego podría volver a cambiar para los usuarios de la vía.