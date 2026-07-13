Lola Ranera acusa a Natalia Chueca de "irresponsabilidad" y exige medidas urgentes por el “auténtico caos urbano" en el centro de Zaragoza

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, acompañada por el concejal Guillermo Ortiz, ha presentado hoy una propuesta de resolución que defenderá esta semana en el Debate sobre el Estado de la Ciudad con el objetivo de poner en marcha un plan de rescate con medidas inmediatas para reducir el impacto económico y social ante el “auténtico caos urbano” provocado por la “falta de planificación” de Natalia Chueca y su “irresponsabilidad”, ya que “su único objetivo es cortar cintas en 2027”.

Este plan de rescate va dirigido a minimizar el impacto que las obras están teniendo sobre la ciudadanía, el comercio y la movilidad. En concreto, plantea un plan de ayudas a comerciantes y autónomos que se eleve hasta 450.000 euros y se agilicen los trámites; un bonotaxi para cubrir las pérdidas económicas; y que 18 líneas afectadas de bus estén bonificadas económicamente para los usuarios y usuarias del autobús.

“Natalia Chueca ha sumido a la ciudad en un auténtico caos urbano porque su único objetivo es levantar la ciudad para llegar el año que viene a poder cortar cintas antes de las elecciones municipales, algo que es totalmente irresponsable”, ha señalado Ranera.

La portavoz socialista ha criticado, asimismo, la ausencia de planificación en la ejecución simultánea de las obras. “No hemos tenido ninguna planificación y, por tanto, los ciudadanos y los vecinos de Zaragoza estamos sufriendo de una manera brutal este caos urbano que existe en estos momentos en la ciudad”, ha incidido.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista propone un plan de rescate articulado en tres medidas principales. En primer lugar, Ranera plantea reforzar las ayudas económicas destinadas a comerciantes y autónomos afectados por las obras, elevando la dotación de 150.000 a 450.000 euros, además de agilizar los trámites para el cobro de las subvenciones.

“Todas estas obras están afectando claramente a los comerciantes y autónomos y, por ello, es prioritario que puedan tener unas líneas de financiación y que, además, esas ayudas vengan acompañadas de una mayor agilidad a la hora de cobrarlas”, ha señalado.

Ranera ha recordado que la alcaldesa ya anunció hace más de un año un incremento de estas ayudas que, según ha denunciado, todavía no se ha materializado. “Natalia Chueca ya prometió en abril del año pasado que iba a pasar estas ayudas a 400.000 euros y aún no se han visto”, ha explicado.

En materia de movilidad, la portavoz socialista ha señalado que actualmente existen 18 líneas de autobús afectadas por las obras, de las cuales 10 circulan con desvíos en el entorno del Coso Bajo, lo que está generando importantes molestias a los usuarios.

Ante esta situación, el PSOE propone la bonificación económica de las líneas de autobús afectadas mientras duren las alteraciones del servicio, como medida compensatoria por el deterioro de la calidad del servicio ocasionado por las obras y para fomentar el uso del transporte público mientras persistan las principales afecciones por movilidad.

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Asimismo, Ranera reclama la creación de un bono de compensación para el sector del taxi, con el fin de paliar las pérdidas económicas derivadas del incremento de los tiempos de recorrido por los cortes y desvíos, y la consiguiente pérdida de clientela. En concreto, ha instado a Natalia Chueca a crear un bonotaxi como parte del programa “Volveremos”, dotado con al menos con 150.000 euros adicionales, para fomentar el uso del taxi.