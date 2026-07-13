Giro de 180 grados: un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza se transforma en un kebab

Muchas personas recuerdan distintos bares con más o menos cariño, y ocurre con frecuencia que los comercios cierran para que puedan surgir nuevos en estos espacios. A pesar de ello, es normal que nos afecte que un local en el que hemos pasado buenos momentos bajen la persiana.

Un bar cuya despedida apenó a muchos de los que alguna vez estuvieron en él y disfrutaron de su exquisita gastronomía fue el Erzo. Este mítico establecimiento, situado en la calle de Santa Catalina, en pleno Casco Antiguo de la ciudad de Zaragoza, era conocido por sus abundantes tapas. El local abrió sus puertas en 1956 y, originalmente, se situaba en la plaza de Los Sitios.

En una entrevista con este diario, los antiguos dueños del local admitían que, desde el boom que tuvo el negocio en los años 80, no había dejado de ir gente. "En Pilares aquí no se puede ni entrar", confesaba María Luisa Pérez Benito, mujer de Ernesto Zorrilla, segunda generación al frente del negocio. Ambos también señalaban que el ambiente solía ser bueno: "La gente aquí dentro ha llegado a no tener ni un centímetro de separación y, aún así, seguían intentando entrar".

Ernesto Zorrilla, dueño del bar Erzo, junto a su mujer, María Luisa Pérez Benito, detrás de la barra del local. / ANDREEA VORNICU

Gran fama entre zaragozanos y visitantes

El bar Erzo era una de las paradas obligatorias para los visitantes de la ciudad amantes de la cultura del "tapeo". Contaba con varias reseñas positivas en plataformas como Google Reviews, TripAdvisor o Facebook. Una de las reseñas, de cinco estrellas, rezaba que "el Erzo es uno de los sitios que más nos apetece visitar últimamente. Tapas riquísimas, estupenda relación precio/calidad y una atención impecable."

Este local, que llevaba abierto más de 60 años, echó la persiana en 2024. Los dueños decidieron no vender el establecimiento en ese momento porque, en sus propias palabras, "la gente no tiene en cuenta el prestigio y todo el trabajo que hay detrás, por lo que para venderlo mal y que se estropee la imagen de lo que ha sido, nos vamos y ya está".

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No obstante, tras dos años cerrado al público, los propietarios han decidido dar el paso y vender la que fue su casa. Actualmente se encuentra en obras y, tras el posicionamiento del cartel, se ha descubierto que se abrirá un kebab en ese mismo espacio, un tipo de local de comida rápida cada vez más abundante en muchos barrios de la ciudad.