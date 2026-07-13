Un taxista de Zaragoza, sobre las VTC: «Siguen haciendo lo que quieren»

Muchos años llevan los taxistas alertando de que su paciencia se está agotando ante una situación en la que consideran que las VTC están ejerciendo una «competencia desleal». «Mientras nosotros cumplimos ellos hacen lo que quieren. Somos un sector regulado frente a otro que se salta la normativa», lamenta Javier Picó, taxista en Zaragoza que se unirá a la marcha que han convocado el próximo 23 de julio por las calles de la capital aragonesa para presionar a las administraciones de cara a conseguir una regulación que permita que cada uno ocupe su espacio.

«No estamos en contra de las VTC tradicionales. Siempre han existido y siempre hemos convivido. Pero esto es otra cosa. En los últimos dos o tres meses la presencia de estos coches en Zaragoza se ha multiplicado y según los propios datos del Ministerio de Transporte en los dos últimos meses en la provincia se han inscrito más de 40 VTC», explica Picó, que recuerda no obstante que todos esos coches con licencia solo pueden realizar trayectos interurbanos, ya que para poder operar dentro de la ciudad deben contar con un permiso que otorga el Ayuntamiento de Zaragoza, de los que hay 59: uno por cada 30 taxis.

Según explica este taxista, la presencia de los VTC en Zaragoza ya está afectando a los ingresos de algunos compañeros, sobre todo los que trabajan de noche. «En general no se nota pero entre semana por la noche sí. Hay compañeros que se están cambiando de turno porque ya están notando cómo se resienten las cajas», explica.

En los últimos años el Gobierno de Aragón estaba elaborando, de la mano del sector del taxi y las VTC, una normativa que ponga fin al caos regulatorio que ha existido en esta materia en toda España. Sin embargo, ese borrador parece haberse metido en un cajón. «Lo último que nos han dicho es que todavía tardará bastante en aprobarse. Hablamos de años», lamenta Picó, que avanza que la asociación provincial de Autotaxi mantendrá mañana una reunión con los responsables de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Otros problemas

La manifestación del próximo 23 de julio servirá como avanzadilla de toda una serie de movilizaciones que se recrudecerán en septiembre y octubre si los taxistas no sienten que sus reivindicaciones son escuchadas. Y es que son muchos los problemas a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años.

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A la competencia «desleal» de las VTC se suma el aumento del precio de los combustibles y la energía y el aumento disparado de las pólizas de seguros, algunas de las cuales se han triplicado en los últimos años, superando los 1.000 euros. En las últimas semanas han sido las obras en Zaragoza las que están complicando su labor. «Pedimos al ayuntamiento que nos tuvieran en cuenta para diseñar los desvíos y las rutas alternativas. Hay carreras que se están duplicando en tiempo y, por tanto, también aumentan su coste, con lo que eso implica para los clientes», dice