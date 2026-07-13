Zaragoza ha destinado 11,3 millones a equipamientos sociales entre 2023 y 2026

El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado 11,36 millones de euros a la construcción, reforma y ampliación de equipamientos de servicios sociales durante el mandato 2023-2026, una cifra que, según el consistorio, supone más del doble de la inversión realizada entre 2011 y 2023.

La concejala municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha señalado que el Gobierno de Natalia Chueca ha llevado a cabo “el mayor esfuerzo inversor de las últimas décadas” en infraestructuras sociales. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la inversión actual multiplica por casi siete la realizada entre 2011 y 2015, cuando ascendió a 1,66 millones de euros, y por más de cinco la ejecutada entre 2015 y 2019, que fue de 1,98 millones.

Orós ha defendido que estas actuaciones responden al objetivo de reforzar la red pública de atención social y mejorar las condiciones en las que trabajan los profesionales y reciben atención los usuarios.

La actuación de mayor cuantía ha sido la reforma integral del Albergue Municipal, con una inversión cercana a los 4,8 millones de euros, destinada a recuperar el antiguo Cuartel de San Agustín, construir un nuevo edificio de acceso y modernizar las instalaciones para mejorar la atención a las personas sin hogar.

En la Casa Amparo, el consistorio ha invertido 1,88 millones de euros en la renovación de la primera planta, la rehabilitación de cubiertas, la mejora de la accesibilidad y el refuerzo de los sistemas de protección contra incendios, entre otras actuaciones.

El ayuntamiento también ha iniciado las obras del nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales de San José, con una inversión superior al millón de euros, mientras que ha abierto el nuevo centro de La Almozara tras rehabilitar el antiguo edificio sanitario anexo al centro cívico del barrio, un proyecto que también ha superado el millón de euros.

Además, el consistorio ha destinado 359.000 euros a la modernización del Centro Municipal de Servicios Sociales El Boterón, en el barrio de La Magdalena, y 804.244 euros a la puesta en marcha del nuevo centro de convivencia para mayores Luis Buñuel, en el Casco Histórico.

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El balance incluye asimismo actuaciones de mejora en la Casa de las Culturas, la Casa de los Morlanes, varios centros de convivencia para mayores y otros edificios municipales, con intervenciones relacionadas con la eficiencia energética, la climatización, la accesibilidad, las cubiertas y las instalaciones eléctricas.