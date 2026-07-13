Zaragoza volverá a temperaturas ya vistas en la ola de calor: aviso naranja y máximas de 42 grados

No hay tregua en Zaragoza. La capital aragonesa continúa atascada en temperaturas disparadas por encima de los 38 grados toda la semana. Un extremo que, si bien no son raros durante el verano, durante este año la norma está siendo que sean unos valores recurrentes y sostenidos en el tiempo.

Esa es una de las características de lo que está pasando en la capital aragonesa en comparación con otras ciudades acostumbrados a temperaturas altísimas durante el periodo estival: Zaragoza no ha tenido apenas un día de relax térmico desde que terminara la segunda ola de calor del verano, e incluso antes.

Este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activado el aviso amarillo en la ribera del Ebro por temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. En el resto de Aragón, salvo en Gúdar y el Maestrazgo, también mantienen activo este nivel de alerta.

Máximas disparadas

Zaragoza recuperará, así pues, valores ya vistos durante la última ola de calor, aunque en este momento no se dan, de momento, los requisitos para que Aemet declare de esta forma este nuevo episodio de calor.

El resto de capitales de provincia también sufrirán de temperaturas elevadas, pero algo más bajas que las de Zaragoza. En Huesca y Teruel se llegarán a los 38 y 40 grados, respectivamente. Mientras que en Zaragoza, la temperatura más alta se alcanzará este miércoles, siendo esta 42 grados.

Altas temperaturas en toda Zaragoza, especialmente en el centro de la ciudad / Laura Trives

Esta temporada de altas temperaturas se debe, en parte, a la isla de calor que se ha generado en Zaragoza. Este fenómeno causa que la ciudad tenga más calor que la zona que la rodea. En parte, se al asfalto y al cemento, que acumulan calor para liberarlo por la noche. También contribuye la cada vez menor presencia de árboles por toda la ciudad.

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De manera parecida, las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y Cinco Villas también tendrán temperaturas elevadas. El calor extremo estará presente en toda la zona, alcanzando temperaturas superiores a los 40 grados en estas. La zona del Valle del Ebro también se encontrará con alertas por la ola de calor.