Zaragoza volverá a temperaturas ya vistas en la ola de calor: aviso naranja y máximas de 42 grados
La capital aragonesa recuperará valores extremadamente altos para continuar con un episodio sofocante que supera ya las dos semanas
No hay tregua en Zaragoza. La capital aragonesa continúa atascada en temperaturas disparadas por encima de los 38 grados toda la semana. Un extremo que, si bien no son raros durante el verano, durante este año la norma está siendo que sean unos valores recurrentes y sostenidos en el tiempo.
Esa es una de las características de lo que está pasando en la capital aragonesa en comparación con otras ciudades acostumbrados a temperaturas altísimas durante el periodo estival: Zaragoza no ha tenido apenas un día de relax térmico desde que terminara la segunda ola de calor del verano, e incluso antes.
Este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activado el aviso amarillo en la ribera del Ebro por temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. En el resto de Aragón, salvo en Gúdar y el Maestrazgo, también mantienen activo este nivel de alerta.
Máximas disparadas
Zaragoza recuperará, así pues, valores ya vistos durante la última ola de calor, aunque en este momento no se dan, de momento, los requisitos para que Aemet declare de esta forma este nuevo episodio de calor.
El resto de capitales de provincia también sufrirán de temperaturas elevadas, pero algo más bajas que las de Zaragoza. En Huesca y Teruel se llegarán a los 38 y 40 grados, respectivamente. Mientras que en Zaragoza, la temperatura más alta se alcanzará este miércoles, siendo esta 42 grados.
Esta temporada de altas temperaturas se debe, en parte, a la isla de calor que se ha generado en Zaragoza. Este fenómeno causa que la ciudad tenga más calor que la zona que la rodea. En parte, se al asfalto y al cemento, que acumulan calor para liberarlo por la noche. También contribuye la cada vez menor presencia de árboles por toda la ciudad.
De manera parecida, las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y Cinco Villas también tendrán temperaturas elevadas. El calor extremo estará presente en toda la zona, alcanzando temperaturas superiores a los 40 grados en estas. La zona del Valle del Ebro también se encontrará con alertas por la ola de calor.
- Un aragonés dona al Congreso de los Diputados dos papeletas originales con las que se votó la II República
- El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
- Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: 'Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda
- Así luce hoy El Ciervo, el histórico restaurante de un pueblo de Zaragoza donde se celebró la boda de Carmen Sevilla: en ruinas desde 2014
- El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París
- Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
- Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés
- Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo