El Ayuntamiento de Zaragoza ejecuta 44 millones en el primer semestre de 2026, un 36% más que hace un año

El Ayuntamiento de Zaragoza ha alcanzado el mayor volumen de inversión ejecutada en la primera mitad del año de toda su serie histórica, con 44.344.753 euros a fecha 30 de junio de 2026. Así lo ha destacado hoy la concejal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, durante la presentación del balance de ejecución presupuestaria correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio.

En los capítulos de inversión (6 y 7), el ayuntamiento ha ejecutado 11,8 millones de euros más que en el primer semestre de 2025, cuando las inversiones ascendieron a 32,5 millones de euros. Este incremento supone un crecimiento del 36,4% en un año y permite superar el anterior récord histórico alcanzado precisamente en el ejercicio anterior. La cifra de 2026 duplica la registrada en 2024 (21,9 millones) y 2023 (19 millones).

En términos relativos, la ejecución de inversiones alcanza el 25,59% del crédito definitivo, un porcentaje que mejora de forma notable el registrado en el mismo periodo del año anterior (17,50%) y que consolida la tendencia de aceleración de la inversión municipal impulsada por el Gobierno de Zaragoza.

Grandes inversiones

El proyecto con mayor volumen de ejecución ha sido Distrito 7, en la antigua fábrica de Giesa, que en 2026 suma 8,74 millones de euros. Le sigue el Plan de Recuperación del Río Huerva, con 5,78 millones de euros durante este año, destinados a las diferentes actuaciones de restitución ambiental, integración urbana y ejecución del convenio con el Gobierno de Aragón.

Tabla con la ejecución presupuestaria en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

A continuación figuran la construcción del nuevo Centro Cívico Hispanidad, con 1,93 millones de euros; la conservación del viario público y mejora de la accesibilidad, con 1,76 millones; el proyecto ReLuz de renovación del alumbrado público, con 1,62 millones; el Plan de Renovación de Avenidas, con 1,50 millones; la mejora de la red municipal de abastecimiento de agua, con 1,31 millones; el cerramiento del Mercado Central, con 1,13 millones; las obras de renovación viaria, que superan los 1,3 millones de euros; la segunda fase de la reforma de la avenida de Navarra, con cerca de 600.000 euros; y la culminación del nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales de San José, con más de 293.000 euros ejecutados durante este semestre.

Ahorro en intereses de la deuda

Uno de los datos más destacados es la reducción del gasto financiero (capítulo 3), que disminuye un 16,8% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la política municipal de contención de la deuda y la reestructuración de préstamos con condiciones más favorables para la hacienda municipal. Las obligaciones reconocidas por este concepto han pasado de 8,57 millones de euros en el primer semestre de 2025 a 7,14 millones este año.

También desciende el gasto corriente (capítulo 2) en un 2,98%, al pasar de 176,67 millones a 171,41 millones de euros. Esta evolución evidencia el esfuerzo realizado por el Gobierno municipal para optimizar el gasto de la administración, incluso en un contexto de incremento generalizado de costes y precios de los contratos públicos.

Por su parte, el capítulo de personal alcanza los 149,42 millones de euros, un 7,3% más que hace un año. Este incremento responde principalmente a la actualización de las retribuciones de los empleados públicos y al refuerzo de las plantillas municipales para mejorar la prestación de los servicios públicos.

En cuanto a la ejecución global del Presupuesto Municipal, a fecha 30 de junio, el ayuntamiento ha reconocido obligaciones netas por valor de 457.844.748,02 euros, es decir, el 42,02% del Presupuesto definitivo, que es de 1.050.916.258,86 euros. La consejera Blanca Solans ha realizado una valoración satisfactoria de los datos, teniendo en cuenta que el Presupuesto de 2026 es el más alto de la historia del ayuntamiento y que la dinámica de ejecución siempre es ascendente en el segundo semestre.

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Solans ha recordado que el ayuntamiento volvió a cumplir en 2025 la regla de gasto, al situar el incremento del gasto computable en el 3,05%, por debajo del límite máximo del 3,20% fijado para ese ejercicio. De este modo, Zaragoza mantiene la senda de cumplimiento de este indicador desde 2019, con la única excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.