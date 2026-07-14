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El Ayuntamiento de Zaragoza, tras la paralización de la adjudicación de la zona azul: "No supone, en ningún caso, que el procedimiento haya sido anulado"
Por su parte, desde el PSOE apuntan que "este nuevo fiasco político" se suma "a una larga lista de fracasos de Natalia Chueca durante esta corporación"
El Ayuntamiento de Zaragoza, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de suspender la tramitación del procedimiento para adjudicar el contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza, ha recordado que "en ningún caso" la decisión supone "una resolución contraria al ayuntamiento ni que el procedimiento haya sido anulado", ha indicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. "El TACPA deberá resolver en el plazo legal correspondiente si procede o no la suspensión y pronunciarse sobre el fondo del asunto", ha añadido.
La resolución del TACPA se ha producido tras atender la petición de una de las empresas licitadoras, que alerta de que las condiciones presentadas por la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales, a la que previsiblemente se le adjudicaba la explotación, no cumplían con los requisitos necesarios.
"Nosotros seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: defender el trabajo de los técnicos municipales, respetar los procedimientos administrativos y esperar a que los órganos competentes resuelvan antes de emitir sentencias políticas interesadas. Esa es la diferencia entre gobernar con responsabilidad y hacer oposición a golpe de titular", ha indicado Gaudes, que ha contestado así al Grupo Municipal Socialista después de que su concejal, Chema Giral, tildara la decisión del TACPA de "fiasco político" de Natalia Chueca.
"Lo primero que sorprende es que el PSOE vuelva a situarse del lado de la empresa recurrente y no del lado del interés general, de los técnicos municipales y de un procedimiento de contratación que se ha desarrollado con todas las garantías de legalidad, transparencia y profesionalidad", ha respondido Gaudes.
Desde el PSOE, Giral ha insistido en que la paralización de la zona azul "se suma a una larga lista de fracasos" de Chueca durante esta corporación. "En materia de movilidad, no podemos olvidar lo ocurrido con el contrato del autobús, cuando una sentencia judicial obligó al Gobierno municipal a sacar una nueva licitación, un contrato que, todavía hoy, sigue sin adjudicarse", ha indicado.
"Y solo hay que salir a la calle para comprobar cómo está Zaragoza: patas arriba. Una situación provocada por la falta de planificación y por la incapacidad para coordinar y acompasar las obras en la ciudad. Todo responde a un único objetivo y a una única obsesión: que Chueca pueda cortar cintas e inaugurar obras el próximo año, coincidiendo con el año electoral", ha señalado Giral.
En su respuesta, Gaudes ha considerado "irresponsable intentar convertir un trámite administrativo ordinario en una supuesta condena política". "Lo único que demuestra el PSOE es su voluntad de generar ruido y de sembrar dudas", ha matizado, insistiendo en que el TACPA todavía tiene un plazo legal para resolver si procede o no la suspensión del contrato.
De hecho, añaden que existen "precedentes muy claros" donde sucedió algo similar y, finalmente, el TACPA "acabó dando la razón" al Ayuntamiento de Zaragoza. "En el expediente del algoritmo de prioridad semafórica del transporte público, el TACPA avaló la actuación municipal. Es decir, el mismo tribunal al que ahora el PSOE pretende utilizar políticamente terminó respaldando el procedimiento seguido por el Gobierno de la ciudad", ha indicado Gaudes.
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