La desconocida plaza de Zaragoza en honor a la Selección Española de fútbol: un homenaje caído en el olvido

'La Roja' jugará las Semifinales del Mundial de Fútbol. Los más esperanzados ya encuentran reminiscencias entre el equipo de Luis de la Fuente y el emblemático once que levantó la Copa del Mundo hace 16 años. Incluso los escépticos empiezan a permitirse soñar con otro triunfo como el que paralizó España aquel 12 de julio de 2010.

Zaragoza, la primera ciudad en homenajear a La Roja

Zaragoza fue una de las ciudades que más se volcó con la victoria contra Países Bajos. Tan solo tres días después del gol de Iniesta, el vicealcalde, Fernando Gimeno, anunció que una plaza de la capital aragonesa se bautizaría con el nombre de la selección. Así, se convirtió en la primera ciudad de España que le dedicó un elemento urbano a los campeones de Sudáfrica, aunque, con el tiempo, otras localidades siguieron su ejemplo. La afortunada fue la glorieta de Cesáreo Alierta ubicada junto al Príncipe Felipe.

Glorieta de la Selección Española (La Roja), en la avenida Cesáreo Alierta. / Pablo Ibáñez

Una inauguración fugaz y sin los campeones del mundo

El 7 de febrero de 2011, la glorieta estrenó su nueva denominación en el callejero con un letrero que la designa como "Glorieta de la Selección Española de Fútbol (La Roja)". El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde Juan Alberto Belloch; el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar; el consejero municipal de Deportes, Manu Blasco, y la presidenta de la junta municipal de San José, Carmen Gallego.

Glorieta de la Selección Española de Fútbol (La Roja), en la avenida Cesáreo Alierta. / Pablo Ibáñez

Aunque la inaguración fue mucho más discreta que la eféride que conmemoraba. El acto terminó en lo que se canta un gol: en dos minutos. Parece ser que las autoridades se hicieron la foto y abandonaron el lugar.

Además, los vecinos se quedaron con las ganas de ver a algún jugador de la roja en la inauguración. Sobre todo se echó en falta la presencia de Álvaro Arbeloa, jugador de la selección de 2010 que creció y dio sus primeros pasos en el fútbol en Zaragoza antes de convertirse en doble campeón europeo y campeón mundial. Los jugadores no pudieron acudir porque estaban en la concentración de la selección previa a un partido contra Colombia.

Cuando San José casi se convierte en el barrio del deporte

¿Y por qué esta glorieta se ubicó en San José y no en una calle más céntrica? Pues porque el consistorio zaragozano quería que las inmediaciones de la plaza de 'La Roja' se convirtieran en una especie de oasis del deporte, ya que a su alrededor se encuentran el Centro Deportivo Municipal La Granja y el Pabellón Príncipe Felipe. Y como guinda del pastel, en aquellos años se planteaba construir en esta zona el nuevo estadio del Real Zaragoza, la Romareda.

Noticias relacionadas

Glorieta de la Selección Española (La Roja), en la avenida Cesáreo Alierta. / Pablo Ibáñez

Pero eso nunca sucedió y la glorieta se ha quedado apartada del epicentro del fútbol zaragozano Su destino la ha conducido al olvido: varias de sus baldosas se han roto y se aprecia a simple vista que ha conocido años mejores. Quizá si España estrena una nueva estrella en su camiseta, la plaza de La Roja deje de estar fuera de juego.